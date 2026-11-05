A filosofia de Guardiola aproxima dupla do Barcelona da saída

O Barcelona caminha para mudar o conceito da posição de lateral, apostando em jogadores com mentalidade e habilidades de meio-campistas no trato com a bola, em sintonia com a filosofia de posse de bola estabelecida por Johan Cruyff e desenvolvida por Pep Guardiola, segundo o jornal "Sport", da Catalunha.

Xavi Espart e Brian Fariñas se destacam como exemplos dessa tendência, após terem passado de meio-campistas a laterais. Fariñas chamou a atenção em sua primeira aparição com a equipe, ao registrar um índice de acerto de passes de 97,5% diante do Alavés e de 93,6% contra o Aston Villa, além de ter demonstrado grande capacidade de construção de jogadas e de conexão com os companheiros no último terço ofensivo.

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A ideia tática se baseia em dar ao lateral um papel maior no meio-campo, para contribuir na construção dos ataques e criar superioridade numérica, em vez de se limitar a movimentar-se pelas pontas. É uma filosofia que se cruza com as ideias de Guardiola, que redefiniu as funções dos laterais ao empregar jogadores que dominam a posse, o passe e a leitura dos espaços.

Essa tendência está em sintonia com as ideias de Hansi Flick, que parece admirar as qualidades de Xavi Espart, Fariñas e João Cancelo, além de Eric García, que se destaca pela boa leitura de jogo e pela capacidade de atuar em mais de uma posição, entre elas o meio-campo.

Ventos de mudança

Por outro lado, a evolução do sistema tático levanta dúvidas sobre o futuro de Jules Koundé e Alejandro Baldé, depois que as características de ambos passaram a se adequar menos às novas funções. Koundé, apesar do nível constante com a seleção da França, enfrenta dificuldades para cumprir as exigências ofensivas que Flick impõe ao lateral.

Já Baldé, que brilhou anteriormente graças à sua velocidade e à capacidade de ultrapassar linhas, foi afetado pela mudança no estilo de jogo. Depois de se beneficiar da movimentação de Raphinha em profundidade para criar espaços à sua frente, passou a ser exigido a se deslocar para o meio-campo, diante da aposta de Flick em pontas genuínos como Anthony Gordon e Karim Adeyemi, o que reduz os espaços que ele costumava aproveitar.

Segundo a reportagem, propostas adequadas durante a janela de transferências de inverno podem abrir a porta para a saída de Koundé ou de Baldé, diante da transformação tática pela qual passa a equipe, ainda que o Barcelona continue a precisar de seus serviços por causa da sobrecarga de jogos.