A FIFA toma medidas contra a Espanha após os incidentes na partida contra o Egito

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) tomou hoje, terça-feira, uma decisão contra a Espanha, após os incidentes ocorridos na partida da “La Roja” contra o Egito, na última janela internacional.

A partida terminou em empate sem gols, mas a torcida presente no estádio vaiou durante a execução do hino nacional da seleção egípcia e, em seguida, proferiu gritos ofensivos contra o Islã.

O governo espanhol, assim como a Federação Espanhola de Futebol e muitas personalidades espanholas — entre as quais se destacam Luis de La Fuente, técnico da La Roja, e o craque da equipe, Lamine Yamal —, condenaram o que ocorreu no estádio.

A polícia da Catalunha abriu uma investigação sobre esses eventos, que provocaram reações indignadas no Egito, na Espanha e em outros países.

De acordo com o jornal “As”, a FIFA manifestou seu descontentamento com os eventos ocorridos durante a partida e decidiu iniciar um processo disciplinar contra a Federação Espanhola de Futebol.

Durante a partida contra o Egito, gritos racistas vindos das arquibancadas (“O muçulmano que não pula”) se espalharam pelo mundo e serão investigados pela FIFA.

O árbitro registrou os incidentes no relatório da partida, o que levou ao encaminhamento do caso à Comissão de Disciplina da FIFA.

O jornal confirmou: “As sanções que a Federação Espanhola de Futebol enfrenta variam entre uma multa e a obrigação de exibir mensagens contra o racismo nas partidas seguintes... Não se espera que o estádio seja fechado ao público nas próximas partidas”.

Segundo o jornal, a FIFA demonstra grande firmeza no combate ao racismo. Recentemente, a organização liderada por Gianni Infantino tem acompanhado incansavelmente todos os casos relacionados a essa questão.

A Federação Internacional apoiou, por exemplo, Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, em sua luta contra aqueles que lhe dirigiram insultos racistas nos campos, como aconteceu na partida da Liga dos Campeões em Lisboa contra o Benfica, onde o jogador brasileiro acusou seu adversário, Prestiani, de insultá-lo e chamá-lo de “macaco”.

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