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Uma única curtida voltou a colocar em evidência a relação entre Vinicius Júnior, estrela do Real Madrid, e seu ex-treinador Xabi Alonso, que atualmente comanda o Chelsea.

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Segundo o jornal Sport, Vinicius interagiu no Instagram com uma publicação da conta 433 sobre a dura derrota do Chelsea por 4 a 1 para o Leeds, em Stamford Bridge.

O gesto não passou despercebido, sobretudo diante dos desentendimentos anteriores entre o jogador do Real Madrid e seu ex-treinador.

O tropeço veio em um momento delicado para Xabi Alonso. O Chelsea ocupa a oitava colocação da Premier League, com 16 pontos após 11 rodadas, somando cinco vitórias, um empate e cinco derrotas.

O Chelsea perdeu três de seus últimos quatro jogos na Premier League, e a goleada sofrida diante do Leeds, que representou a primeira vitória do Leeds em Stamford Bridge desde 1999, aumentou a pressão sobre Alonso, que admitiu que sua equipe atravessa uma fase de fragilidade.

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A curtida de Vinicius pode ter mais de uma interpretação, mas é difícil não lembrar da relação complicada que os dois tiveram no Real Madrid na temporada passada.

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Desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico do Real Madrid, o brasileiro perdeu parte do protagonismo que costumava ter, e as substituições passaram a ser uma fonte recorrente de tensão.

O clássico mudou tudo

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O episódio mais marcante aconteceu em 26 de outubro de 2025, no clássico contra o Barcelona, no Santiago Bernabéu. Com o Real Madrid vencendo por 2 a 1, Alonso decidiu substituir Vinicius e colocar Rodrygo em seu lugar aos 72 minutos.

O ponta brasileiro reagiu com nítida irritação e gritou "sempre eu", protestando publicamente contra a decisão, antes de seguir direto para o vestiário e, depois, voltar ao banco de reservas. A cena ofuscou boa parte da vitória do Real Madrid.

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Dias depois, Vinicius pediu desculpas publicamente à torcida, aos companheiros, ao clube e a Florentino Pérez, mas não mencionou Xabi Alonso.

Na ocasião, o treinador garantiu que o assunto estava encerrado, embora os desentendimentos entre os dois continuassem gerando polêmica. A passagem do técnico espanhol terminou em janeiro de 2026, após a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha.

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Meses depois, Vinicius foi sincero ao relembrar aquela experiência: "Não houve entre nós a sintonia da maneira que ele queria". Ele também elogiou a relação especial que encontrou com Álvaro Arbeloa e não enviou nenhuma mensagem pública de despedida a Alonso quando o treinador deixou o Real Madrid.

Agora, enquanto Xabi Alonso tenta colocar o Chelsea nos trilhos, uma única curtida bastou para reabrir uma página do passado que parecia encerrada.