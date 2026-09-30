A Federação Portuguesa de Futebol confirmou oficialmente a saída de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção, com o capitão da equipe ficando de fora do restante do atual período da data Fifa.

O anúncio da Federação Portuguesa foi conciso, sem revelar os motivos da saída de Ronaldo ou fornecer detalhes adicionais sobre a decisão. O comunicado também não incluiu qualquer referência à aposentadoria definitiva do jogador do futebol internacional, conforme noticiou o jornal "Marca".

A Federação Portuguesa afirmou em comunicado oficial: "A Federação Portuguesa de Futebol comunica que o internacional português Cristiano Ronaldo deixou a concentração da seleção nacional, que decorre atualmente em Copenhague".

E acrescentou: "A preparação para os dois jogos diante da Dinamarca, fora de casa, e da Noruega, que será disputado no estádio do Dragão, prosseguirá conforme o programa estabelecido, com a participação dos 24 jogadores restantes da lista".

E concluiu: "As comissões técnica e administrativa mantêm o foco total nos próximos compromissos da seleção nacional e na concretização dos objetivos definidos".

Sem falar em aposentadoria de Ronaldo

O comunicado da Federação Portuguesa confirma que a ausência de Ronaldo se limita ao restante do atual período da data Fifa, sem abordar, nem de perto nem de longe, a possibilidade de sua aposentadoria definitiva do futebol internacional.

Ronaldo deixou a concentração de Portugal horas depois das declarações de Jorge Jesus, técnico da seleção, nas quais afirmou não haver qualquer problema com o capitão da equipe, antes de o jogador revelar posteriormente que tomou a decisão de sair após a coletiva de imprensa do treinador e na sequência de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Os motivos completos da decisão permanecem não divulgados até o momento, à espera daquilo que Ronaldo prometeu revelar no momento oportuno, enquanto a seleção portuguesa se prepara para dar continuidade à sua campanha na Liga das Nações da Europa sem o seu capitão.