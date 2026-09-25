A Federação Norueguesa decide "isolar" Haaland após crise no Manchester City!

Não se passaram nem algumas horas desde a explosão do maior escândalo financeiro da história do Campeonato Inglês, e seus desdobramentos já começaram a atingir a concentração da seleção norueguesa, tendo como primeira vítima o astro Erling Haaland.

Em um movimento surpreendente que revela o tamanho da preocupação dentro da Federação Norueguesa de Futebol, a entidade decidiu cancelar a coletiva de imprensa que estava marcada para Haaland neste sábado, em uma tentativa clara de protegê-lo da enxurrada de perguntas constrangedoras sobre o destino de seu clube, o Manchester City.





O jornal "The Athletic" havia detonado a bomba na tarde de sexta-feira, revelando que uma comissão independente considerou o Manchester City culpado de 114 das 115 acusações relacionadas a violações sistemáticas das regras do fair play financeiro no período de 2009 a 2018, um veredito que a comentarista esportiva do canal TV2, Mina Finstad Berg, descreveu como algo que "seria como um terremoto se for verdade que foram condenados em todas as acusações, exceto uma".

Uma mensagem e sua contraordem em questão de horas

Segundo apurou a emissora norueguesa TV2, a Federação Norueguesa busca agora, por todos os meios, proteger Haaland de qualquer pergunta sobre esse assunto espinhoso.

No início desta sexta-feira, o diretor de comunicação da federação, Morten Skjønsberg, enviou uma mensagem oficial aos veículos de imprensa confirmando que Erling Haaland e o técnico da seleção nacional, Ståle Solbakken, dariam uma coletiva de imprensa conjunta no sábado.

Mas, na noite de sexta-feira, tudo virou de cabeça para baixo, e chegou uma mensagem contrária e sucinta da federação, que dizia: "Estamos fazendo ajustes na coletiva de imprensa marcada para amanhã. Estarão presentes Solbakken, Ørsnes e Schjelderup no térreo".

O nome de Haaland foi totalmente retirado da lista e substituído por outros dois companheiros, Ørsnes e Schjelderup, em um sinal claro de que as instruções foram no sentido de afastar o astro da imprensa até que o quadro fique mais claro.

Essa decisão surge enquanto o Manchester City confirmou que vai recorrer do veredito, e que os procedimentos ainda estão em andamento, mas a Federação Norueguesa preferiu não arriscar e colocar seu principal atacante em um confronto direto com perguntas para as quais não tem respostas no momento.











