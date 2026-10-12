A ira do Real Madrid contra a arbitragem no Campeonato Espanhol vem crescendo, especialmente após a expulsão do brasileiro Vinícius Júnior na partida contra o Villarreal, pela LaLiga.

A irritação do clube merengue com a arbitragem continua, sobretudo depois da derrota no dérbi de Madri por 2 a 1, quando o técnico José Mourinho afirmou que o Atlético merecia terminar a partida com 9 jogadores, em vez da expulsão do zagueiro do Real Madrid, Dean Huijsen.

A expulsão de Vinícius diante do Villarreal aconteceu depois de o astro brasileiro puxar o cabelo de Nathan Salibá, jogador do Villarreal, o que também levou à anulação do gol que ampliaria a vantagem do clube merengue.

A conta da rede The Touchline no X informou que a Federação Espanhola e a LaLiga acreditam que o Real Madrid se prepara para lançar uma campanha contra os árbitros por meio do canal de televisão do clube.

E acrescentou: "As duas instituições já prepararam um plano de emergência para proteger os árbitros de qualquer possível assédio, diante da forte insatisfação do Real Madrid com o nível da arbitragem no Campeonato Espanhol ao longo de toda a temporada até agora".