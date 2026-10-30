Após a preciosa vitória conquistada pelo Real Madrid no reduto de seu rival Barcelona, a equipe merengue busca aproveitar o grande impulso moral e dar sequência à sua série de resultados positivos. Contudo, a alegria do triunfo no clássico não ficou isenta de preocupações, depois que um dos principais pilares do time sofreu uma lesão que pode privá-lo de participar do próximo confronto.

O Real Madrid se prepara para voltar à disputa do Campeonato Espanhol, quando visitará o Racing Santander, no próximo domingo, no início de uma série de três partidas consecutivas fora de casa, antes da parada para as datas Fifa.

Os comandados do técnico português José Mourinho apresentaram uma atuação notável durante o confronto contra o Barcelona no estádio Camp Nou, e saíram com uma vitória que lhes deu um importante impulso moral. No entanto, a situação do uruguaio Federico Valverde lançou uma sombra sobre a preparação da equipe para a próxima partida.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Valverde ainda sente as dores da lesão que o obrigou a deixar o campo durante o segundo tempo do confronto contra o Barcelona, depois de ter disputado grande parte do primeiro tempo sentindo incômodo.

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A situação do meio-campista apresentou uma melhora gradual nas últimas horas, mas ele ainda não se recuperou completamente, o que coloca em dúvida sua participação no confronto contra o Racing Santander, apesar de haver indícios positivos quanto à possibilidade de que chegue a tempo para a partida.

Valverde realizou treinos individuais específicos no centro de Valdebebas, dentro de seu programa de reabilitação para se recuperar da lesão, e passará por um teste final durante os treinos de amanhã, para determinar sua capacidade de participar diante do Racing Santander no estádio El Sardinero.

A comissão técnica do Real Madrid trata com cautela a situação do jogador uruguaio, em razão de sua grande importância dentro do elenco e do desejo de Mourinho de evitar arriscá-lo caso não recupere sua plena condição física.

Os números revelam o grau de dependência em relação a Valverde nesta temporada, já que o meio-campista, que porta a braçadeira de capitão da equipe merengue, disputou 1071 minutos em 13 partidas por diversas competições.

Já no Campeonato Espanhol, foi titular em todas as dez rodadas disputadas até agora, totalizando 801 minutos em campo, tornando-se um dos elementos mais presentes e influentes nas contas da comissão técnica.

Notícias tranquilizadoras sobre Güler e Courtois

Por outro lado, os treinos trouxeram notícias positivas para Mourinho, depois que tanto o turco Arda Güler quanto o belga Thibaut Courtois participaram normalmente.

Courtois havia se recuperado dias antes da gripe que o afastou do confronto contra o Barcelona, retornando aos treinos coletivos e tornando-se candidato a voltar à lista da equipe na próxima partida.

Güler também recuperou sua condição, depois de treinar normalmente, dando à comissão técnica opções adicionais antes do aguardado confronto diante do Racing Santander.

As contas de Mourinho não param no jogo contra o Racing Santander, pois o Real Madrid tem pela frente uma semana cheia que exige um tratamento cauteloso com a condição física dos jogadores, especialmente diante da disputa de três partidas consecutivas fora de casa.

A equipe merengue inicia sua jornada com o confronto contra o Racing Santander, no próximo domingo, antes de viajar à capital grega, Atenas, para enfrentar o AEK no dia 4 de novembro, e encerra sua série de partidas fora de casa visitando o Valencia no estádio Mestalla, no sábado, 7 de novembro.

Esses confrontos consecutivos impõem à comissão técnica a necessidade de administrar com cuidado o esforço físico dos jogadores e evitar o desgaste dos elementos titulares, sobretudo com a aproximação da parada para as datas Fifa.

Entre o desejo de construir sobre a vitória diante do Barcelona e o receio de perder uma de suas armas mais importantes, o Real Madrid aguarda o teste final de Valverde, que determinará se o capitão de meio-campo uruguaio será capaz de manter sua presença no calendário lotado da equipe, ou se Mourinho será obrigado a poupá-lo para evitar o agravamento da lesão.