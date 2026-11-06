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A família Neymar comanda oficialmente o Santos: o pai como diretor e o filho como capitão

Neymar
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Administração familiar

Em uma cena sem precedentes, o clube brasileiro Santos passou a ser oficialmente administrado por uma única família: um pai ocupando um cargo elevado na diretoria e um filho capitão dentro de campo. Foi assim que o tradicional clube brasileiro anunciou, nesta sexta-feira, uma decisão que vai gerar muita polêmica.

O Santos anunciou a nomeação do pai de Neymar, Neymar pai, como diretor executivo do clube, cargo que ele ocupará, e que ficou vago por um ano e meio, pelo menos até o fim de 2026, sendo conhecido no Brasil como "Neymar Pai".

De empresário a diretor executivo

Neymar pai é empresário do filho há muito tempo, jogador que retornou ao Santos, seu clube de origem, em 2025, depois de passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O retorno do filho foi emocional, mas a nomeação do pai transforma a história de um simples retorno de um astro em um projeto familiar completo dentro do clube, no qual o pai será responsável pelas decisões administrativas, enquanto o filho comanda a equipe dentro de campo.

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18 de nov. de 2026

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Santos em situação difícil

A nomeação acontece em um momento extremamente delicado. O "Peixe", apelido do Santos, ocupa atualmente a nona colocação no Campeonato Brasileiro, faltando quatro partidas, depois de escapar com dificuldade do rebaixamento na temporada passada.

Ao mesmo tempo, o jogador brasileiro, dono da camisa número 10, foi suspenso das duas últimas partidas do Santos, o que aumenta a pressão sobre a equipe na fase decisiva da temporada.

Entre a ambição da nova diretoria, a raiva da torcida em alguns momentos e o retorno do capitão, parece que o Santos decidiu colocar todo o seu futuro nas mãos da família Neymar. Será que essa aposta vai dar certo, ou vai se transformar em uma história que gera mais polêmica do que glória?

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