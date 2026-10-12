O brasileiro Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, enfrenta uma nova crise que pode complicar ainda mais sua situação disciplinar, depois que veículos da imprensa espanhola revelaram que ele é acusado de empurrar um funcionário da LaLiga enquanto deixava o campo após sua expulsão diante do Villarreal, em um episódio que pode influenciar a punição esperada e ameaçar sua participação no Clássico contra o Barcelona no dia 25 de outubro.

De acordo com o programa "El Chiringuito" e a rádio espanhola "Cope", os desdobramentos da expulsão de Vinícius não se limitaram ao que aconteceu durante a partida, já que a tensão aumentou após a decisão do árbitro de mostrar o cartão vermelho a ele aos 71 minutos, por ter puxado o cabelo de seu adversário Nathan Zaliba, antes de surgir uma nova versão sobre seu comportamento ao sair do gramado.

Esse suposto episódio coloca o jogador brasileiro diante da possibilidade de enfrentar consequências disciplinares adicionais, especialmente porque as imagens gravadas e o relatório do árbitro podem ter papel determinante na definição das circunstâncias do que ocorreu.

À espera de um esclarecimento da situação, o Real Madrid pretende recorrer da decisão da expulsão, embora as chances de o recurso ser aceito pareçam limitadas, segundo a rádio "Cope".

Em uma tentativa de conter os desdobramentos da crise dentro do grupo, Vinícius pediu desculpas aos companheiros no vestiário, explicando que não teve a intenção de machucar Zaliba e que puxou o cabelo do adversário em um momento de raiva, enquanto tentava se livrar da marcação defensiva.

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O pedido de desculpas veio depois que o jogador deixou o campo em estado de forte irritação, precisando de alguns minutos para recuperar a calma.

Os ecos do episódio chegaram até a comissão técnica, já que José Mourinho decidiu não comparecer à entrevista coletiva após a partida, para evitar declarações impulsivas que pudessem complicar ainda mais a situação e expô-lo a uma punição adicional.