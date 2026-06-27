A estrela marroquina entra na briga... Será que Ibrahim Díaz vai escapar da “guilhotina de Mourinho”?

Ibrahim Díaz, estrela do Real Madrid e da seleção marroquina, vive um momento decisivo em sua carreira no futebol após seu desempenho notável na Copa do Mundo de 2026, buscando convencer o novo técnico José Mourinho a lhe conceder uma vaga no time titular em meio a uma acirrada disputa com estrelas internacionais pela posição de ponta-direita.

O jornal catalão “Sport” informou que o meio-campista ofensivo nascido em Málaga, que levou os Leões do Atlas à classificação matemática para as oitavas de final — com duas assistências decisivas contra o Brasil e a Escócia —, consolidou sua posição como peça-chave do ataque da seleção marroquina.

O técnico da seleção nacional, Mohamed Wahbi, reafirmou sua confiança no craque, afirmando: “Ibrahim Díaz foi o artilheiro da Copa Africana das Nações, joga pelo Real Madrid e é um jogador fantástico; ele vai contribuir muito, esperamos ainda mais dele, pois é um dos melhores jogadores”, aliviando a pressão ao destacar seus passes decisivos nas duas primeiras partidas.

Mas o verdadeiro teste à maturidade do jogador marroquino o aguarda após seu retorno ao Bernabéu, onde enfrentará uma concorrência acirrada pela vaga de ponta-direita com Arda Güler, Bernardo Silva e Endrick, em meio à incerteza que envolve seu futuro com a chegada de Mourinho, que começa do zero com todos.

Ibrahim divide os holofotes com os Leões do Atlas ao lado de jogadores experientes como Hakimi e jovens talentos como Ayoub Bouadi e Neil Ainaoui, mas o fato de ser jogador do Real Madrid eleva significativamente o nível das expectativas.

Durante suas três temporadas com o Real Madrid, o jogador natural de Málaga provou sua capacidade de lidar com as mais altas exigências, alcançando resultados imediatos sempre que as circunstâncias lhe permitiram entrar em campo, embora sua posição continue sendo a mais incerta no momento, com o interesse de clubes europeus nele.

A Copa do Mundo representa uma oportunidade de ouro para Ibrahim e seus companheiros do Real Madrid após duas temporadas decepcionantes, já que Mourinho acompanha de perto a evolução de seus futuros jogadores — com alguns dos quais ele já conversou —, em um torneio que não representa para eles apenas um evento futebolístico, mas sim um primeiro passo para convencer um técnico que exigirá o melhor deles desde o primeiro dia da pré-temporada.