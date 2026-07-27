O Manchester United procura aproveitar o mercado de transferências de verão para reforçar o seu meio-campo com uma contratação de peso, depois de ter renovado o interesse numa das estrelas do Real Madrid, apesar de o jogador se agarrar inicialmente à ideia de continuar no relvado do Santiago Bernabéu e de não pensar numa saída durante o presente mercado.

Segundo o jornalista Antón Meana, no programa "El Larguero" da rádio Cadena SER, o clube inglês colocou o francês Aurélien Tchouaméni no topo das suas prioridades após o fracasso do negócio de Elliot Anderson, tornando-o num dos seus alvos mais destacados antes do arranque da nova temporada.

E apesar de Tchouaméni (26 anos) ter assinado recentemente um novo contrato com o Real Madrid, o relatório garantiu que o novo acordo não assegura a sua permanência no clube merengue, que estuda a reestruturação do meio-campo à luz do seu interesse em contratar Rodri, jogador do Manchester City, além do extremo do Leipzig, Yan Diomande.

O jornalista indicou que o médio francês ficou aberto à ideia de se transferir para o Manchester United caso o Real Madrid o informe de que já não faz parte do seu projeto futuro, depois de anteriormente preferir prosseguir o seu percurso com o clube merengue e permanecer entre os seus elementos titulares.

E apesar da complexidade das negociações, o Manchester United tenciona prosseguir com as suas tentativas de convencer o jogador e o Real Madrid a concretizar o negócio, aproveitando a possibilidade de uma remodelação do meio-campo do clube espanhol no próximo período.

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