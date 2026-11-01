O Real Madrid conquistou uma vitória ampla sobre o anfitrião Racing, por três a zero, em uma partida que não ficou isenta de polêmica na arbitragem.

O jornal Sport noticiou que os mandantes reclamaram com veemência de dois lances: o primeiro, o pênalti marcado após a queda de Mbappé dentro da área; e o segundo, o pênalti assinalado inicialmente por um toque de mão de Tchouaméni, antes que o árbitro Munuera Montero voltasse atrás em sua decisão e o anulasse após rever o lance pela tecnologia do VAR.

Após esse último lance, a rede Dazn revelou imagens que mostram Marc Cucurella, estrela do Real Madrid, zombando do árbitro assistente que havia sinalizado a marcação do pênalti.

O lateral do Real Madrid ficou encarando o árbitro assistente por alguns segundos, fazendo gestos irônicos de aprovação com os polegares e os dedos, enquanto repetia a palavra "ótimo", em uma tentativa de demonstrar que o árbitro havia errado na avaliação do lance.

A cena se espalhou amplamente pelas redes sociais e expôs Cucurella a críticas pelo seu comportamento irônico em relação a alguém que, em tese, representa uma das autoridades dentro de campo durante as partidas.

Assim, essa cena se tornou um dos momentos mais comentados da partida, em um confronto que também registrou inúmeros protestos dos jogadores do Racing e de integrantes da comissão técnica do time.

José Alberto, técnico dos mandantes, disse durante a entrevista coletiva após a partida: "Do meu ponto de vista, a decisão foi correta considerando as imagens do pênalti que foi marcado a nosso favor e depois anulado, mas o que me chama fortemente a atenção é a não revisão de lances semelhantes no pênalti que originou o gol da vantagem do time merengue".

Após sua transferência para o Real Madrid, vindo do Chelsea no último verão, Cucurella se tornou um jogador titular indispensável na posição de lateral-esquerdo do time merengue.

Apesar de ter precisado de algum tempo para atingir seu melhor nível, ele disputou até agora 14 partidas em todas as competições, sendo titular em 9 delas, e o total de minutos em campo com seu novo clube se aproximou da marca dos 1000 minutos.