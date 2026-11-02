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A estrela do Racing grita na cara do árbitro: vocês são covardes diante do Real Madrid!

I. Vicente
Racing Santander
Racing Santander x Real Madrid
Real Madrid
La Liga
Espanha

Explosão em El Sardinero

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Não foi a derrota por 3 a 0 diante do Real Madrid o que acendeu a fúria do Racing Santander, mas sim a decisão da arbitragem que virou o jogo quando o placar ainda estava empatado sem gols, levando um dos astros da equipe a explodir de raiva diante do time de arbitragem de uma forma que foi flagrada pelas câmeras.

Reina um descontentamento generalizado nos bastidores do clube cântabro por causa da atuação da arbitragem no confronto com o Real Madrid, que terminou com o placar de 3 a 0 a favor dos visitantes, mas o verdadeiro ponto de virada foi quando o resultado estava em 0 a 0.

O árbitro José Luis Munuera Montero marcou um polêmico pênalti sob a alegação de uma falta de Prati sobre Kylian Mbappé, decisão que não chegou sequer a ser revisada pela tecnologia do árbitro de vídeo (VAR), apesar das grandes dúvidas sobre sua validade, a ponto de o próprio José Mourinho, técnico do Real Madrid, admitir após a partida que não se tratava de pênalti.

O momento da explosão

As câmeras da plataforma DAZN flagraram um momento de extrema tensão com a partida se aproximando do fim, revelando a dimensão da indignação a que chegaram os jogadores do Racing.

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Aos 82 minutos, quando o técnico decidiu substituir o astro Íñigo Vicente para dar lugar a Juliacvili, Vicente não se conteve durante sua saída de campo e, enquanto caminhava em direção ao banco de reservas, virou-se de repente para o quarto árbitro e gritou em seu rosto uma frase estridente captada com clareza pelas câmeras: "Meu Deus, vocês são covardes"!.

O grito de Vicente resumiu o estado de raiva e a sensação de injustiça que tomou conta dos jogadores e torcedores do Racing, que consideraram que sua equipe foi vítima de uma decisão covarde da arbitragem, a qual os privou da chance de sair com um resultado positivo diante do gigante madrilenho.

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