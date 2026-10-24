O Racing Santander conseguiu, mesmo após estar perdendo diante do visitante Espanyol, uma vitória preciosa pelo placar de 2 a 1 na noite deste sábado, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Após o primeiro tempo terminar sem gols, o Espanyol abriu o placar com gol de Eduardo Expósito, aos 62 minutos.

Mas o Racing Santander empatou rapidamente 7 minutos depois, com gol do jogador Jonathan Bellossian.

E cerca de 6 minutos antes do fim do tempo regulamentar, o jogador marroquino Yasser Zabiri conseguiu marcar o gol da vitória para os donos da casa.

Yasser Zabiri elevou sua marca para 8 gols, assumindo a terceira posição na tabela de artilheiros de La Liga, empatado com Lamine Yamal, estrela do Barcelona.

A conta "Mister Chip", especializada em estatísticas de futebol, no site X, mencionou que Zabiri entrou para uma lista seleta, após conseguir marcar 8 gols em suas primeiras 10 partidas no Campeonato Espanhol.

E acrescentou: "Os últimos 15 jogadores que marcaram 8 gols ou mais em suas primeiras 10 partidas em La Liga: Garate, Johan Cruyff, Kaszely, Krankl, Morena, Mágico González, Romário, Ronaldo, Vieri, Eto'o, Van Nistelrooy, Ibrahimovic, Aubameyang, Lewandowski e Bellingham. E a partir de hoje: Yasser Zabiri".

O Racing elevou sua pontuação para 11 pontos, na 11ª posição, enquanto o Espanyol estacionou nos 8 pontos, na penúltima colocação.