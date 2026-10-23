O estádio Spotify Camp Nou recebe, depois de amanhã, domingo, o primeiro clássico da temporada 2026-2027, quando Barcelona e Real Madrid se enfrentam, pela décima rodada da La Liga.

Rodri, que entrou como reserva diante do Paris Saint-Germain, se prepara para disputar o primeiro clássico contra o Real Madrid com a camisa do Barcelona.

O jornal Mundo Deportivo afirmou, em reportagem, que a adaptação de Rodri ao Barcelona foi rápida, já que ele já se transformou em um farol do meio-campo, graças à sua visão de jogo, inteligência tática e força física, além de se tornar líder da equipe graças à sua personalidade e experiência.

Em outras palavras, Rodri se tornou um jogador indispensável, o que ficou evidente na última terça-feira diante do Paris Saint-Germain, na Liga dos Campeões da Europa; ele começou a partida no banco de reservas para descansar um pouco, e o confronto marcou a primeira derrota do Barcelona nesta temporada, pelo placar de 2 a 4.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 RMA Assistir

Rodri lidera duas estatísticas nas fileiras do Barcelona no Campeonato Espanhol: os passes completos, com um total de 613 passes, e as interceptações, com um total de 11 interceptações.

Na primeira estatística, Rodri ocupa a segunda colocação em nível da competição, atrás de Renato Veiga, zagueiro do Villarreal, que completou 614 passes. Mas muitos dos passes deste último são de menor risco, e por isso Rodri é considerado o meio-campista que mais passa a bola na La Liga.

Esses números parecem notáveis, especialmente porque Rodri ficou de fora de uma das nove rodadas disputadas até o momento, que foi a primeira rodada diante do Elche, pois havia acabado de se juntar à equipe e não tinha feito treinos suficientes após o retorno das férias que se seguiram à Copa do Mundo.

Além disso, ele só jogou a partida inteira em 3 das outras oito partidas; entrou como reserva em duas partidas e foi substituído em três partidas.

Somado a isso, Rodri possui um faro de gol, apesar de marcar gols não ser sua principal função. No estádio La Cartuja, durante o confronto com o Real Betis, marcou o primeiro de seus gols com a camisa do Barcelona, aproveitando-se de um de seus pontos fortes característicos, as cabeçadas após bolas paradas, graças à sua estrutura física e altura.

Essas características também são importantes para ajudar a equipe catalã em um dos aspectos do jogo em que o Barcelona mais sofre, que é lidar com as bolas paradas.

Entre as mensagens que Rodri repete está o seu apelo para que o Barcelona não transforme todas as suas partidas em uma corrida contínua de ataques mútuos, pois isso envolve riscos defensivos desnecessários.

O jogador exige um passe a mais para garantir o controle do andamento do jogo, sem negligenciar o aspecto ofensivo.

Flick concorda com essa ideia, mas o problema está no fato de que muitos dos jogadores de destaque do Barcelona têm um perfil ofensivo direto e tendem a avançar rapidamente em direção aos espaços, com repetidas movimentações sem a bola, o que leva seus companheiros a executar passes diretos.

Destacam-se entre eles Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon e Karim Adeyemi.

E diante do Real Madrid, que sabe explorar os espaços deixados pelos adversários graças a atacantes de velocidade imensa, como Mbappé e Diomande, ou a jogadores que sabem chegar à área por trás, como Bellingham e Güler, será necessário que Rodri controle o ritmo do clássico e que todos os seus companheiros sigam suas orientações, especialmente se o Barcelona perder o equilíbrio e deixar espaços vazios no campo.