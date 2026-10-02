A estrela de Portugal: Ronaldo? Sinto-me muito à vontade com Jesus

Nuno Mendes, astro da seleção portuguesa, afirmou que não cabe a ele tomar uma decisão a respeito de seu compatriota Cristiano Ronaldo, que deixou a concentração de Portugal irritado com o treinador Jorge Jesus.

A seleção portuguesa venceu a Dinamarca por 4 a 2 na Liga das Nações da UEFA, em uma partida na qual, aparentemente, a equipe não foi afetada pela saída de Ronaldo.

O jornal Sport publicou as declarações de Mendes após o jogo, no qual ele disse: "Ronaldo é um jogador da seleção portuguesa, e estamos mais focados no que temos que fazer agora e no que o treinador quer que a gente apresente".

E prosseguiu: "Sinto-me muito confortável trabalhando com Jesus, ele tem muitas boas ideias para a nossa equipe e para destacar os talentos que temos".

O lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain acrescentou: "Quanto ao resto das coisas, não cabe a nós decidir. Estamos aqui para receber qualquer jogador que se junte a nós", numa referência à posição de seu compatriota João Neves, que deixou claro durante a Copa do Mundo que Cristiano deve ser tratado como qualquer outro jogador dentro do grupo.



