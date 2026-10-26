O espanhol Marc Cucurella, lateral do Real Madrid, roubou a cena durante o confronto do clássico diante do Barcelona, após apresentar uma atuação defensiva sólida que limitou o perigo de Lamine Yamal, contribuindo para a vitória do time merengue por 2 a 1 no estádio Camp Nou, em uma partida que viu o brilho marcante de um jogador que retornou para enfrentar seu antigo time vestindo a camisa do rival tradicional.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Cucurella foi uma das principais chaves da superioridade do Real Madrid, após conseguir fechar os espaços para Yamal, que encontrou dificuldade em penetrar o setor ocupado pelo lateral espanhol.

A presença de Cucurella com a camisa do Real Madrid no reduto do Barcelona provocou reações de ira de parte da torcida, que soltou vaias contra ele sempre que tocava na bola.

Sua esposa, Claudia Rodríguez, não ficou distante da cena, pois acompanhou a partida das arquibancadas e comemorou a vitória do marido, antes de publicar em sua conta no "Instagram" imagens do clima que se seguiu ao confronto, entre elas uma videochamada que reuniu os dois após o fim da partida.

Mas o que mais chamou a atenção foi a imagem de uma peça de roupa que Cucurella levou consigo a Barcelona, descrita por sua esposa como um amuleto da sorte especial dele, sobre a qual ela comentou com a frase: "Só os verdadeiros vão entender", sem fornecer mais detalhes.

Claudia já havia revelado que o marido tende ao pessimismo e, por isso, faz questão de levar uma peça de sua roupa de dormir nas viagens das partidas fora de casa, guardando nela o cheiro de seu perfume, para que ele sinta sua proximidade apesar da distância entre os dois.

Não foi a primeira vez que Cucurella recorreu a esse hábito, pois levou a mesma peça de roupa durante a Eurocopa e a Copa do Mundo, questionando nas redes sociais, em um momento anterior, se ela representava o segredo de seu sucesso.