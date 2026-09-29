A Espanha entra para a história com uma série recorde de 40 partidas

A seleção da Espanha manteve o excelente momento e reforçou seu histórico com uma série recorde de partidas consecutivas sem derrota, ao mesmo tempo em que segue apresentando resultados fortes sob o comando do técnico Luis de la Fuente.

A seleção espanhola conquistou uma grande vitória sobre a visitante Croácia pelo placar de 4 a 1 na noite desta terça-feira, em partida disputada na cidade de Sevilha, pela segunda rodada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da Europa.

Segundo a rede "Squawka", a seleção espanhola se tornou a primeira seleção na história do futebol a disputar 40 partidas consecutivas sem derrota.

Ao longo dessa sequência, a Espanha conquistou o título da Eurocopa de 2024 e da Copa do Mundo de 2026, acrescentando mais um feito histórico ao seu currículo.

A seleção espanhola também venceu suas últimas 9 partidas em diferentes competições, igualando assim sua melhor sequência de vitórias sob o comando de De la Fuente, alcançada entre junho e julho de 2024, de acordo com a rede "Opta".

Na Liga das Nações da Europa, Portugal e Grécia lideram a lista das seleções com mais vitórias na história da competição, com 19 triunfos cada, contra 18 vitórias de França e Espanha, de acordo com a "Stats Foot".

A rede acrescentou que a Espanha marcou seu 70º gol na história de suas participações na Liga das Nações da Europa, tornando-se a seleção que mais marcou gols na história do torneio.

A "Stats Foot" destacou um número marcante do espanhol Fabián Ruiz, que se tornou o jogador com mais partidas disputadas por uma seleção em nível internacional sem sofrer qualquer derrota, após participar de 52 partidas, nas quais conquistou 37 vitórias e 15 empates.