A Espanha aproveita seus sucessos e persegue uma década excepcional

O futebol espanhol caminha rumo a um acordo financeiro de grande porte que pode redesenhar os contornos de sua parceria com a empresa Adidas, diante dos resultados expressivos alcançados por suas seleções nacionais nos últimos anos, o que levou a Federação Espanhola a exigir um contrato que reflita sua posição crescente no cenário internacional.

Segundo o site francês "Foot Mercato", a Federação Espanhola de Futebol iniciou negociações com a Adidas para estender a parceria entre as duas partes até o ano de 2030, em meio a um clima positivo e a um desejo mútuo de dar continuidade à cooperação que se estende desde 1991.

De acordo com o jornal espanhol "As", a Federação Espanhola considera que os sucessos sucessivos de suas diversas seleções nacionais merecem um reconhecimento financeiro maior, sobretudo com a transformação da Espanha em uma das mais destacadas potências futebolísticas que representam a marca alemã.

O contrato atual prevê que a Federação Espanhola receba cerca de 20 milhões de euros, além de bônus vinculados ao desempenho, mas a federação busca um aumento significativo no valor do novo acordo.

A Federação Espanhola espera chegar a um novo acordo com início a partir de 2027 e que se estenda até 2030, refletindo a posição que o futebol espanhol passou a ocupar no cenário mundial.

Espera-se que os próximos dias vejam uma intensificação das negociações entre as duas partes, na tentativa de definir os detalhes financeiros e comerciais do novo contrato, que pode se tornar um dos mais destacados acordos de patrocínio de seleções nacionais.











