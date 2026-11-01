A escalação oficial: Mbappé e Güler comandam o ataque do Real diante do Racing

José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto diante do Racing, neste domingo, pela 11ª rodada de La Liga.
Mourinho apostou em um quarteto ofensivo, formado por: Jude Bellingham, Yan Diomande, Arda Güler e Kylian Mbappé.
O Real Madrid ocupa a terceira posição no Campeonato Espanhol com 24 pontos, seis atrás do líder Barcelona.
A partida de hoje marcará a primeira apresentação do Merengue após a vitória sobre o Barcelona no Clássico pelo placar de 2 a 1, no último domingo.
A escalação completa do Real Madrid diante do Racing ficou da seguinte forma:
Goleiro: Courtois.
Defesa: Arnold, Konaté, Huijsen e Cucurella.
Meio-campo: Tchouaméni, Bernardo e Bellingham.
Ataque: Yan Diomande, Kylian Mbappé e Arda Güler.