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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIGAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

A escalação oficial: Mbappé e Güler comandam o ataque do Real diante do Racing

K. Mbappe
A. Guler
Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
França
Turquia
Espanha

O primeiro teste depois do clássico

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José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto diante do Racing, neste domingo, pela 11ª rodada de La Liga.

Mourinho apostou em um quarteto ofensivo, formado por: Jude Bellingham, Yan Diomande, Arda Güler e Kylian Mbappé.

O Real Madrid ocupa a terceira posição no Campeonato Espanhol com 24 pontos, seis atrás do líder Barcelona.

A partida de hoje marcará a primeira apresentação do Merengue após a vitória sobre o Barcelona no Clássico pelo placar de 2 a 1, no último domingo.

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A escalação completa do Real Madrid diante do Racing ficou da seguinte forma:

Goleiro: Courtois.

Defesa: Arnold, Konaté, Huijsen e Cucurella.

Meio-campo: Tchouaméni, Bernardo e Bellingham.

Ataque: Yan Diomande, Kylian Mbappé e Arda Güler.

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