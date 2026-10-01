A comissão técnica da seleção de Portugal, comandada por Jorge Jesus, revelou a escalação oficial com a qual disputará o aguardado confronto diante da Dinamarca, na primeira partida da equipe após a estrondosa crise que resultou na saída do capitão histórico Cristiano Ronaldo da concentração da seleção.

Uma crise sem precedentes eclodiu na seleção portuguesa depois que o capitão histórico Cristiano Ronaldo deixou de forma repentina a concentração da equipe, às vésperas do aguardado confronto diante da Dinamarca pela Liga das Nações da Europa, encerrando assim uma relação que durou 23 anos com a camisa de seu país.

O ataque é comandado por Gonçalo Ramos, atacante do Paris Saint-Germain, que entra como titular para suprir a ausência de Ronaldo, com o apoio da veloz dupla formada por Rafael Leão e Pedro Neto, enquanto Bruno Fernandes comanda o meio-campo ao lado de Vitinha e Rúben Neves.

A seleção portuguesa aposta na solidez de Rúben Dias e Nuno Mendes na linha defensiva, e em seu brilhante goleiro Diogo Costa, para superar as consequências da crise do capitão e sair com um resultado positivo diante da obstinada seleção dinamarquesa.

A escalação de Portugal para o confronto com a Dinamarca na rodada atual ficou da seguinte forma:

Goleiro: Diogo Costa.

Defesa: João Cancelo - Rúben Dias - Renato Veiga - Nuno Mendes.

Meio-campo: Vitinha - Rúben Neves - Bruno Fernandes.

Ataque: Pedro Neto - Rafael Leão - Gonçalo Ramos.





Do outro lado, a escalação da seleção da Dinamarca ficou da seguinte maneira:

Goleiro: Mads Hermansen.

Defesa: Joachim Andersen - Oliver Provstgaard - Joakim Maehle - Rasmus Nissen Kristensen.

Meio-campo: Pierre-Emile Højbjerg - Morten Hjulmand - Mikkel Damsgaard.

Ataque: Adam Daghim - Mohamed Daramy - Rasmus Højlund.











