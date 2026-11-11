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Tudo indica que o Manchester United se prepara para escrever um capítulo totalmente novo em sua história, um capítulo que começa com a saída de Michael Carrick, passa pela volta de Mauricio Pochettino à Premier League e pode terminar com o retorno do artilheiro histórico Harry Kane à Inglaterra, para quebrar o recorde de Alan Shearer no estádio de Old Trafford.

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Em meio a desdobramentos acelerados que abalaram o futebol inglês, relatos jornalísticos confiáveis revelaram que o Manchester United chegou a um "acordo completo" com o técnico argentino Mauricio Pochettino, que substituirá Michael Carrick no cargo de treinador, em um movimento que pode redesenhar o mapa do topo da Premier League.

A reunião decisiva em Mônaco

Dirigentes de alto escalão do United realizaram uma reunião decisiva em Mônaco nesta quarta-feira, para discutir o futuro do time, e todas as fontes do site britânico "teamtalk" indicam que o resultado esperado é a demissão de Carrick do cargo em uma reunião direta nesta quinta-feira.

James Ducker, famoso jornalista do "Telegraph", escreveu as últimas novidades sobre a situação, declarando: "Espera-se que Michael Carrick seja informado nesta quinta-feira de sua demissão do cargo de treinador do Manchester United".

E acrescentou: "Nada está confirmado ou definitivo ainda, mas é isso que se espera no momento. Jason Wilcox, o diretor esportivo do Manchester United, e o presidente executivo Omar Berrada devem retornar de Mônaco esta noite. Parece provável que se reúnam com Carrick cara a cara em algum momento na quinta-feira".

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Pochettino como novo treinador

Além disso, o jornalista confiável Matteo Moretto declarou que o Manchester United e Pochettino chegaram a um acordo definitivo.

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Moretto, que trabalha de perto com Fabrizio Romano, anunciou que "Mauricio Pochettino será o novo treinador do Manchester United: as duas partes chegaram a um acordo definitivo à espera da demissão de Michael Carrick".

O Manchester United precisa agora notificar o atual clube de Pochettino, a seleção dos Estados Unidos, sobre sua intenção de acionar a cláusula de rescisão de contrato no valor de 10 milhões de dólares.

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O United não se opõe a pagar esse valor, e ainda se espera que Pochettino comande a seleção dos Estados Unidos em suas duas partidas contra o Haiti, antes de iniciar sua nova missão em Old Trafford.

Kane seguirá seu mestre?

Com a aproximação de Pochettino de Old Trafford, começaram as especulações sobre a possibilidade de Harry Kane seguir seu ex-treinador, sob cujo comando sua estrela brilhou no Tottenham.

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Kane, vencedor da Bola de Ouro, havia deixado a Premier League como o segundo maior artilheiro da história da competição, com 213 gols, atrás de Alan Shearer, dono de 260 gols.

O artilheiro histórico da seleção inglesa renovou recentemente seu contrato com o Bayern de Munique, mas sempre houve a sensação de que ele voltaria à Inglaterra para quebrar o recorde de Shearer algum dia.

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De acordo com Tim Sherwood, ex-técnico do Tottenham, ele não ficaria nem um pouco surpreso em ver Pochettino e Kane se reunirem novamente em Old Trafford nos próximos anos.

Em conversa com Jamie Redknapp no programa "Overlap Daily", Sherwood disse: "Vou te dizer quem talvez possamos ver voltar à Premier League: Harry Kane. E vou te dizer onde talvez possamos vê-lo, com a camisa do Manchester United. Se Pochettino for para o Manchester United, haverá uma chance maior de Harry Kane se juntar a eles daqui a dois anos".

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Redknapp respondeu brincando: "Ah, e ele vai quebrar o recorde de gols de Shearer na Premier League. Alan, o seu amigo Alan Shearer não vai ficar feliz".

E Sherwood acrescentou: "Quando Kane assinou seu novo contrato há alguns dias, deve ter sido um dos dias mais felizes da vida de Alan Shearer. Mandei uma mensagem para ele na hora e disse: amigo, o Shearer está feliz com isso, e ele respondeu: ainda há tempo, ainda há tempo para o Kane voltar".

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Então, será que Pochettino é a chave que trará Kane de volta à Inglaterra? Os próximos dias responderão, mas o certo é que o Manchester United se prepara para uma grande revolução, que pode começar com um treinador e terminar com um artilheiro histórico.