O Atlético de Madrid já não pensa apenas em garantir a posição de goleiro para a temporada atual, mas começou a planejar a fase após o esloveno Jan Oblak, que se aproxima das etapas finais de sua trajetória com o clube, em meio a movimentações antecipadas para descobrir seu possível sucessor. O clube espanhol colocou duas jovens promessas sob a lupa, uma argentina e outra alemã, na busca por um goleiro que reúna talento e experiência futura.

A posição de goleiro é considerada um dos pontos fortes mais marcantes do Atlético de Madrid nos últimos anos, pois desde a chegada de Oblak no verão de 2014, e antes dele Thibaut Courtois durante seus três períodos de empréstimo, o time se acostumou a contar com goleiros de alto nível. O esloveno conseguiu conquistar o prêmio Zamora seis vezes, tornando-se o goleiro mais premiado com ele na história do futebol espanhol.

Apesar da passagem de vários goleiros pelo time, apenas um pequeno número deles conseguiu disputar a posição com Oblak, sendo os mais destacados Miguel Ángel Moyá e Juan Musso, que vive sua terceira temporada com o clube, conforme informou o jornal espanhol "As".

Mas o Atlético começou a pensar no futuro, principalmente porque Oblak tem 33 anos e seu contrato se encerra em junho de 2028. Por isso, a comissão técnica busca um goleiro jovem capaz de aprender sob o comando do esloveno em sua primeira temporada, antes de se tornar a opção principal nos anos seguintes.

Santiago Beltrán: o talento argentino

O nome de Santiago Beltrán, goleiro do River Plate de 22 anos, desponta como um dos principais candidatos a suceder Oblak. O goleiro argentino chamou a atenção durante o ano de 2026, depois de ter a oportunidade de aparecer com a seleção principal comandada por Lionel Scaloni.

Seu valor de mercado é de cerca de 11 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt, enquanto seu contrato com o River Plate se estende até 2027, e inclui uma cláusula de rescisão no valor de 25 milhões de euros. Apesar das tentativas do clube argentino de renovar seu contrato nos últimos meses, ainda não se chegou a um acordo.

Beltrán atraiu o interesse de vários grandes clubes da Europa, principalmente Juventus, Inter de Milão e Atlético de Madrid, que enviou seus observadores para acompanhá-lo de perto nas últimas semanas.

O jovem goleiro tem 1,91 metro de altura e se destaca por sua força física e rapidez de reflexos, além de sua habilidade no trato das bolas aéreas e nas cobranças de pênalti, somado a sua personalidade forte e à capacidade de lidar com a pressão.

Essas qualidades fizeram com que fosse comparado a seu compatriota Emiliano Martínez, graças à sua forte presença e à grande confiança dentro de campo. Além disso, possuir a cidadania italiana representa uma vantagem adicional, já que não ocupará uma vaga na lista de jogadores não europeus.

Espera-se que Beltrán tenha uma nova oportunidade com a seleção argentina durante a atual data Fifa, ao lado de Martínez e Musso, em um passo que reflete o tamanho do reconhecimento de que ele goza em seu país.

Dennis Seimen: a opção alemã

O interesse do Atlético de Madrid não se limita a Beltrán, pois o clube também monitora o jovem goleiro alemão Dennis Seimen, de 20 anos, que apresentou indicadores promissores durante sua aparição na Bundesliga.

Seimen participou apenas uma vez da Liga dos Campeões da Europa nesta temporada, e foi justamente contra o Atlético de Madrid, na partida que terminou com empate por 1 a 1 em Stuttgart.

Depois de um início de temporada afetado pela lesão, o goleiro emprestado pelo Paderborn conseguiu se impor como opção principal nas últimas quatro rodadas da Bundesliga.

Seimen tem 1,92 metro de altura e seu valor de mercado chega a cerca de 10 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt. Além disso, conta com uma estrutura física forte e domina o trato das bolas cruzadas, somado a reflexos rápidos.

Seimen é um dos goleiros da seleção da Alemanha sub-21, enquanto o Atlético de Madrid continua acompanhando sua evolução de perto, com o objetivo de definir até que ponto ele será capaz de suceder Oblak no futuro.

Assim, parece que o Atlético já começou a traçar os contornos da fase após o goleiro esloveno, colocando Beltrán e Seimen entre suas considerações, à espera de definir o nome mais adequado para proteger as redes do time nos próximos anos.