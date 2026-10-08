A equação se inverte: dupla do Barcelona revela a diferença entre Flick e De la Fuente

Fermín López e Dani Olmo disputam a posição de armador de jogadas no Barcelona e na seleção da Espanha, mas a situação de cada um deles é diferente, dependendo do treinador sob o comando de quem jogam.

O jornal Sport noticiou que os treinadores Hansi Flick e Luis de la Fuente se apoiam no esquema 4-3-3, com algumas diferenças, mas ambos jogam com um armador, posição dividida por Olmo e López.

O início de temporada com o clube catalão e o período da data Fifa, durante o qual a seleção da Espanha disputou 4 partidas pela Liga das Nações da Europa, revelaram que as preferências dos treinadores são diferentes.

Fermín López retornou às fileiras da seleção da Espanha com o status de titular no Barcelona, superando Dani Olmo.

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López começou 5 partidas como titular, contra 3 partidas de Dani Olmo com Hansi Flick nesta temporada. Fermín também é superior no quesito números, após ter marcado 4 gols e dado duas assistências; já Dani Olmo busca com insistência marcar seu primeiro gol nesta temporada com a camisa do Barcelona, apesar de ter dado 3 passes decisivos.

Fermín López atuou por 466 minutos, enquanto Olmo participou de 342 minutos, ou seja, uma diferença de 124 minutos a menos.

Mas a situação se inverteu completamente durante a data Fifa, pois, se Fermín ocupa a posição de armador titular no Barcelona, essa posição ainda cabe a Dani Olmo na seleção da Espanha, como aconteceu na última Copa do Mundo, na ausência de Fermín.

Com de la Fuente, Dani Olmo começou como titular em 3 das 4 partidas. Só não participou da grande vitória sobre a Croácia pelo placar de 4 a 1. Nessa partida, Fermín foi o titular, sendo sua única participação como titular no início da atual campanha na Liga das Nações da Europa.

No estádio de Wembley, Fermín López permaneceu toda a partida no banco de reservas, enquanto entrou diante da Chéquia no lugar de Olmo aos 67 minutos, e depois participou contra a Croácia no lugar de Olmo aos 71 minutos.

Já Dani Olmo, que deu 3 passes decisivos em 4 partidas, atuou durante a atual data Fifa com a seleção da Espanha por 220 minutos, enquanto Fermín López, que deu a assistência para o gol de Lamine Yamal com o qual abriu o festival de gols diante da Croácia, participou de apenas 91 minutos. Ou seja, a diferença foi de 129 minutos a menos para Fermín, uma situação totalmente oposta à que acontece no Barcelona.

Fermín López e Dani Olmo retornam agora às fileiras do Barcelona em preparação para entrar no clima de LaLiga e da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe do treinador Flick enfrentará ao longo do mês de outubro um calendário intenso e difícil, e é certo que o treinador alemão será obrigado a recorrer à política de rodízio para preservar o preparo e o vigor dos jogadores.

Resta a dúvida sobre qual jogador o treinador alemão escolherá para as partidas que nenhum jogador quer perder, como a visita ao estádio Parc des Princes, em Paris, ou o clássico do dia 25 de outubro no estádio Spotify Camp Nou.

E, caso Flick mantenha sua escalação titular, as chances de Fermín López continuarão sendo maiores, mas Olmo é o jogador que entra na fase atual com mais embalo, após a data Fifa.



