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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduzido por

A dupla em branco de Ronaldo: especialista em arbitragem encerra a polêmica na noite da imortalidade!

Al-Nassr x Al-Kholood
Al-Nassr
Al-Kholood
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal

Fim da polêmica

O especialista em arbitragem Abdullah Al-Qahtani encerrou a polêmica sobre a anulação de dois gols do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, durante o confronto contra o Al-Khaleej, que terminou com a vitória do Al-Alami por 5 a 3, pela décima segunda rodada da Liga Roshn Saudita para Profissionais, em uma partida que teve grande emoção e gols em profusão. No entanto, o par de gols anulados de Ronaldo roubou a cena, antes de o astro português conseguir balançar as redes mais tarde.

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O confronto, disputado no estádio Al-Awwal Park, em Riad, teve dois gols de Ronaldo anulados por impedimento, após a intervenção do árbitro Khaled Al-Turais nos dois lances, em meio aos protestos do capitão do Al-Nassr, que buscava aumentar seu saldo de gols cedo, antes de a revisão dos lances confirmar o acerto das decisões da arbitragem.

Abdullah Al-Qahtani afirmou, em declarações pela rede saudita "Thmanyah", o acerto da decisão de anular o primeiro gol de Ronaldo aos 11 minutos, depois que a tecnologia de impedimento semiautomático mostrou que o jogador estava em posição de impedimento no momento da construção da jogada, privando o capitão do Al-Nassr de abrir seu registro de gols na partida nos primeiros minutos.

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E aos quatro minutos dos acréscimos do primeiro tempo, a polêmica voltou novamente após a anulação de um segundo gol de Ronaldo pelo mesmo motivo, já que o especialista em arbitragem apoiou a decisão do árbitro Khaled Al-Turais, considerando que a anulação do gol esteve de acordo com a regra do jogo, fazendo com que as duas primeiras tentativas do astro português diante do Al-Khaleej terminassem sem serem computadas no resultado final.

Apesar da anulação dos dois gols, o Al-Nassr conseguiu decidir o confronto por 5 a 3, chegando a 28 pontos e ocupando o segundo lugar na tabela de classificação da Liga Roshn, empatado com o Al-Qadisiyah, que disputou uma partida a mais, enquanto o Al-Hilal lidera a classificação com 27 pontos, de acordo com os números apresentados nos dados da partida.

Do outro lado, o saldo do Al-Khaleej ficou estagnado em 12 pontos, fazendo o time recuar para a décima posição, ao passo que o Al-Nassr seguiu reforçando sua posição na disputa pela liderança, depois de superar a emocionante noite de arbitragem com uma vitória ofensiva que teve cinco gols marcados, apesar da polêmica que acompanhou as duas tentativas anuladas de Ronaldo.

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