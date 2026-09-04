O técnico do Barcelona, Hans Flick, segue trabalhando com seus jogadores na preparação para a quarta partida do Barcelona no Campeonato Espanhol, marcada para o próximo domingo, contra o Valencia, no estádio de Mestalla.

Segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo", o atacante brasileiro Gabriel Jesus e o meio-campista espanhol Gavi completaram os treinos com o grupo, durante a sessão realizada no campo "Tito Vilanova", na cidade esportiva, nesta sexta-feira.

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O atacante brasileiro, que assinou na última terça-feira seu contrato com o Barcelona até 2029, havia treinado pela primeira vez com seus companheiros ontem, quinta-feira, mas não manteve o mesmo ritmo durante toda a sessão.

Já hoje ele participou de forma completa. Portanto, Jesus estará à disposição para disputar sua primeira partida com a camisa do Barcelona, caso Flick considere que ele está pronto para isso.

Gavi também finalmente concluiu seu primeiro treino completo com o grupo, após mais de uma semana de ausência por causa da forte contusão que sofreu contra o Elche, durante a partida de estreia do Barcelona nesta temporada, que o obrigou a deixar o campo antes do fim do primeiro tempo.

Por outro lado, Eyo Martínez, ponta do time juvenil "A" de 17 anos, repetiu sua presença nos treinos sob o comando de Flick.

Esta será a última visita do Barcelona ao atual estádio de Mestalla, a menos que os dois times voltem a se encontrar mais adiante na Copa do Rei, enquanto o Blaugrana aguarda para a próxima temporada o novo estádio de Mestalla, após a conclusão das obras de construção.

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