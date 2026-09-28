A doença atinge Dônis antes do confronto entre Arábia Saudita e Iraque

A seleção da Arábia Saudita recebeu um golpe surpreendente antes do aguardado confronto contra o Iraque no encerramento da fase de grupos do Campeonato da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", depois que o grego Georgios Donis, treinador da Arábia Saudita, ficou ausente do cenário em um momento importante, em meio a questionamentos sobre os motivos de sua ausência antes da última partida do Grupo A.

O jornal "Asharq Al-Awsat" revelou que a doença de Donis, uma gripe, foi o motivo por trás de sua ausência da supervisão dos treinos coletivos da seleção saudita, ontem, em um desdobramento surpreendente que antecedeu o aguardado confronto contra a seleção iraquiana.

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A ausência do treinador grego não se limitou aos treinos, pois ele também faltou à coletiva de imprensa referente à partida contra o Iraque, marcada para amanhã, fazendo com que seu auxiliar Serafeim Angelinas aparecesse em seu lugar e assumisse a fala sobre a preparação da Arábia Saudita para o confronto que encerra a trajetória da equipe na fase de grupos.

Esses desdobramentos ocorrem em um momento em que a seleção saudita busca dar continuidade aos seus resultados positivos no torneio, depois de ter conseguido garantir oficialmente sua classificação às semifinais, após conquistar duas vitórias consecutivas sobre as seleções do Kuwait e de Omã nas duas primeiras rodadas.

A Arábia Saudita entra no confronto contra o Iraque com bastante tranquilidade, depois de ter assegurado a passagem ao quadrangular final antes de disputar a última rodada, o que dá à comissão técnica a oportunidade de lidar com a partida diante da vaga de classificação já garantida, com o objetivo de encerrar a fase de grupos com um resultado positivo.

A situação de Donis quanto ao retorno à supervisão dos treinos antes do confronto contra o Iraque permanece em compasso de espera, depois que a gripe o afastou do treino e da coletiva de imprensa, enquanto a seleção saudita se prepara para disputar sua última partida no Grupo A, antes de avançar às disputas das semifinais do torneio do Golfo.