O espanhol Xavi Hernández, treinador da seleção da Holanda, defendeu sua decisão de convocar Crysencio Summerville, jogador do Al-Hilal, e Tijjani Reijnders, estrela do Al-Qadsiah, para a lista da Holanda, apesar da transferência da dupla da Premier League inglesa para a Saudi Pro League, ressaltando que o critério de escolha para ele está ligado ao desempenho do jogador, e não ao nome da competição em que atua.

A fala de Xavi veio durante a coletiva de imprensa que ele concedeu nesta segunda-feira, em meio ao debate sobre a decisão de convocar Summerville e Reijnders, depois que o primeiro se transferiu do West Ham para o Al-Hilal, enquanto Reijnders deixou o Manchester City rumo ao Al-Qadsiah, tornando-se a dupla dois dos nomes holandeses mais notáveis a optar por viver uma nova experiência fora da Europa.

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Quando questionado sobre a transferência dos jogadores da liga inglesa para a liga saudita, e se isso representa uma grande mudança no nível da competição, Xavi disse: "Mas não é uma grande transferência, acho que, se você acompanhar a liga saudita, verá que ela não é ruim", numa referência a que ele não vê no fato de jogar na Saudi Pro League um motivo suficiente para excluir o jogador dos planos da seleção.

Um dos jornalistas tentou enfatizar que existe uma diferença entre a liga inglesa e a liga saudita, e Xavi respondeu: "Tudo bem, é futebol profissional. Se ele apresenta um bom desempenho e se encaixa na equipe, qual é o problema?", ressaltando que o nível do jogador e sua condição técnica são o que determina a possibilidade de sua participação com a seleção.

O treinador espanhol apontou que sua experiência anterior na região lhe dá um conhecimento especial da natureza do futebol do Golfo, dizendo: "Joguei numa liga que conheço; estive no Catar por 6 anos, por isso não há problema para mim", explicando que sua avaliação não se limita ao nome da liga ou do clube pelo qual o jogador joga.

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E Xavi acrescentou, em resposta a uma pergunta sobre a diferença no nível das partidas entre a liga inglesa e a liga saudita: "Mas a liga saudita participa da Liga dos Campeões da Ásia, e isso também é difícil. Você tem que acompanhar a liga", ressaltando que o julgamento sobre a competição deve se dar por meio de acompanhá-la e conhecer o nível das disputas que seus clubes enfrentam.

As declarações de Xavi confirmam que sua visão em relação aos jogadores profissionais na liga saudita é completamente diferente da de seu antecessor Ronald Koeman, depois de ter optado por dar sua confiança a Reijnders e Summerville e convocá-los para a lista da seleção, apesar da transferência de ambos da liga inglesa para a Saudi Pro League, colocando o nível do jogador e sua capacidade de agregar à frente dos critérios de escolha.