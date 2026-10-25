Barcelona e Real Madrid se preparam para disputar mais um confronto no Clássico da Espanha, nesta data, em meio à expectativa pelas escolhas táticas nas quais Hans Flick e José Mourinho vão apostar, diante de ausências relevantes e dúvidas que ainda não foram resolvidas dentro das duas comissões técnicas.

E, horas antes do confronto aguardado, o jornal "Mundo Deportivo", da Espanha, revelou os contornos da escalação prevista para o Barcelona, enquanto o jornal "AS", também espanhol, apresentou três cenários táticos possíveis para a escalação do Real Madrid, com Fede Valverde no centro dos cálculos, depois de ter brilhado na posição de lateral-direito nas últimas partidas.





As opções de Flick

O "Mundo Deportivo" relatou que Flick tende a repetir a linha defensiva com a qual enfrentou o Paris Saint-Germain, por causa das lesões que atingem o elenco, com a continuidade das ausências de Jules Koundé, Eric García e Christensen.

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Segundo o jornal, Xavi Espart pode ocupar a posição de lateral-direito, enquanto João Cancelo assume o lado esquerdo, e a dupla de zaga seria formada por Pau Cubarsí e Gerard Martín.

No meio-campo, o jornal previu a aposta em Rodri e Pedri na dupla de volantes, com Fermín López na posição de armador, para compensar a ausência de Dani Olmo, lesionado no músculo adutor esquerdo.

Já no setor ofensivo, Lamine Yamal aparece como o principal candidato a ocupar a ponta-direita, enquanto a dúvida na ponta-esquerda se restringe ao inglês Gordon e ao alemão Adeyemi.

O jornal considerou provável a permanência de Raphinha no comando do ataque, destacando a possibilidade de um ajuste tático que o levaria para a ponta, com a entrada de Gabriel Jesus na posição de centroavante.

Valverde é a chave da escalação do Real Madrid

Do outro lado, o jornal "AS" esclareceu que Mourinho estuda três opções táticas, cada uma delas girando em torno da posição de Valverde, que brilhou como lateral-direito nas últimas partidas, depois de sua parceria com Aurélien Tchouaméni no meio-campo não ter alcançado os resultados desejados no início.

De acordo com o jornal, o primeiro cenário, e o mais provável em seu ponto de vista, consiste na permanência de Valverde como lateral-direito, o que deixa duas vagas em disputa entre Arda Güler, Bernardo Silva e Endrick, conforme a distribuição de funções entre o meio-campo e a ponta-direita.

Já o segundo cenário se baseia em recolocar Valverde no meio-campo ao lado de Tchouaméni, com a entrada de Güler na ponta-direita e Denzel Dumfries na posição de lateral-direito.

A terceira opção consiste em escalar Valverde como ponta-direita, com a permanência de Güler ao lado de Tchouaméni, deixando a posição de lateral-direito para a disputa entre as opções naturais disponíveis no elenco.

Na zaga, o "AS" indicou que Ibrahima Konaté aparece como o mais próximo de garantir seu lugar na escalação titular, enquanto a disputa por seu companheiro de setor se restringe a Dean Huijsen e Antonio Rüdiger, com vantagem para Huijsen em número de participações como titular nesta temporada.

O jornal também previu a presença de Thibaut Courtois no gol, Marc Cucurella na posição de lateral-esquerdo, Bellingham no meio-campo ofensivo, Diomande na ponta-esquerda e Kylian Mbappé no comando do ataque, enquanto Vinícius Júnior desfalca a equipe por suspensão.

Escalação prevista das duas equipes:

Barcelona:

Goleiro: Joan García.

Defesa: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo.

Meio-campo: Rodri, Pedri, Fermín López.

Ataque: Yamal, Raphinha, Gordon.

Real Madrid

Goleiro: Thibaut Courtois.

Defesa: Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Meio-campo: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Ataque: Güler, Mbappé, Diomande.

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