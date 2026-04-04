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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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A decisão do jogo contra o Maiorca agrava a dor do Real Madrid com uma decisão equivocada

Mallorca x Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
F. Mastantuono
Espanha

O Real Madrid caiu na armadilha da derrota diante do anfitrião Real Mallorca, por 1 a 2, na 30ª rodada da La Liga.

O Real Madrid permaneceu com 69 pontos na segunda colocação da La Liga, enquanto o Mallorca subiu para 31 pontos na 17ª posição.

A partida foi apitada pelo árbitro Sánchez Martínez, que recebeu uma nota 5 em 10 do site “Archivo VAR”, especializado em arbitragens.

O Archivo Far observou: “O árbitro mostrou quatro cartões amarelos, e o último, recebido por Franco Mastantuno, jogador do Real Madrid, poderia ter sido evitado, pois foi uma jogada que mal pode ser considerada falta”.

Sánchez Martínez conseguiu conduzir a partida com segurança, apesar dos atritos que interromperam o jogo mais do que o necessário. 

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