Novas imagens da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid revelaram a reação de Alejandro Baldé, depois que ele soube da decisão do técnico Hansi Flick de recorrer ao seu companheiro Frenkie de Jong na posição de lateral-direito durante o segundo tempo.

O Barcelona conquistou uma valiosa vitória sobre o anfitrião Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1, mas a partida testemunhou uma cena marcante no banco de reservas da equipe catalã, que veio a público dois dias após o confronto.

Flick surpreendeu seus jogadores com a decisão de escalar De Jong na posição de lateral-direito, após optar por contar com a experiência do meio-campista holandês e com sua capacidade de leitura das situações táticas para resolver os problemas da equipe no lado direito.

Conforme noticiou o jornal catalão "Sport", as câmeras da rede "DAZN" captaram uma conversa que ocorreu entre Flick e De Jong antes da entrada deste último, quando o treinador alemão se aproximou de seu jogador e lhe perguntou se estava preparado para atuar na posição de lateral-direito, e o holandês aceitou a missão com um sorriso e sem demonstrar qualquer objeção.

A surpresa veio quando De Jong transmitiu a decisão aos seus companheiros, ao dizer a Gavi e Wojciech Szczęsny que atuaria no lado direito da linha de defesa, o que provocou uma reação de incredulidade entre os presentes.

Tonkara chegou até a precisar explicar o que estava acontecendo para Álex Campos, enquanto vários jogadores acompanhavam a conversa com interesse para saber os detalhes da decisão surpreendente.

A reação de Baldé

Alejandro Baldé foi um dos jogadores que presenciaram essa situação, pois o lateral-esquerdo apareceu com semblante sério enquanto De Jong falava de sua nova missão, como se estivesse se perguntando o motivo de o treinador tê-lo ignorado na escalação.

As imagens não revelam o que realmente se passava na cabeça de Baldé, mas ganharam um interesse adicional diante da situação do jogador no período recente, após sua presença ter diminuído nos planos do treinador alemão.

O futuro de Baldé passou a ser alvo de especulações nas últimas semanas, com seu nome sendo associado à possibilidade de deixar o Barcelona na janela de transferências de inverno.

Por outro lado, Flick mostrou mais uma vez sua disposição de fazer mudanças não convencionais nas posições de seus jogadores, após apostar nas qualidades e na experiência de De Jong para desempenhar o papel de lateral-direito diante do Atlético de Madrid.

A decisão foi bem-sucedida do ponto de vista técnico, depois que o Barcelona saiu com os três pontos do estádio Metropolitano, mas também deixou uma das cenas mais comentadas no banco de reservas da equipe catalã.