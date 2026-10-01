A saída surpreendente de Cristiano Ronaldo da concentração da seleção portuguesa, nesta quarta-feira, continua a estampar as manchetes dos jornais na imprensa portuguesa.

A tensão domina o ambiente da concentração de Portugal, após a saída de Cristiano Ronaldo, apesar de a seleção disputar na noite desta quinta-feira o jogo da terceira rodada da Liga das Nações da UEFA contra a Dinamarca.

A crise começou quando Ronaldo ficou no banco de reservas de Portugal durante toda a última partida contra a Noruega, na Liga das Nações da UEFA, que terminou com a vitória da seleção portuguesa (2 a 1), o que provocou a insatisfação do capitão do Al-Nassr saudita.

Cristiano Ronaldo se recusou a treinar após o jogo contra a Noruega, mas teve uma conversa com Jesus, e tudo indicava que a situação havia se acalmado entre os dois, antes de este último afirmar, na coletiva de imprensa que antecedeu o jogo contra a Dinamarca, que nenhum jogador vai mudar suas ideias, nem qualquer outra pessoa no futebol, o que levou o Dom a deixar a concentração de Portugal e seguir rumo a Madri.

Por sua vez, o jornal português "Record" informou, na tarde desta quinta-feira, que o assunto chegou aos mais altos níveis políticos do país.

Acrescentou que o primeiro-ministro português Luís Montenegro entrou em contato com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, para organizar um encontro com Jorge Jesus após a saída de Cristiano Ronaldo da concentração.

O jornal apontou que Montenegro quer conversar com Jesus devido à boa relação que tem com o técnico da seleção de Portugal.

No mesmo sentido, a rede "SIC" relatou que o primeiro-ministro português também conversou com Ronaldo.



