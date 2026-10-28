As ações da empresa suíça de roupas e calçados esportivos "On" recuaram 3,81%, após a polêmica provocada pelas declarações de Kylian Mbappé sobre o ex-líder chinês Mao Tsé-Tung, em uma crise cujas repercussões se estenderam às parcerias comerciais do atacante francês.

Segundo o jornal "Le Parisien" francês, a ação da empresa era negociada a 33,06 dólares no fechamento da bolsa na noite de segunda-feira, antes de cair para 31,80 dólares na abertura dos negócios de terça-feira, registrando uma queda de 3,81%, antes de o preço se estabilizar e subir ligeiramente.

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Esses desdobramentos surgem em um momento em que a parceria entre Mbappé e a empresa suíça ainda é recente, depois que o capitão da seleção francesa decidiu, em setembro passado, encerrar sua ligação com a empresa "Nike", que o acompanhou desde o início de sua carreira, e migrar para a "On" para iniciar uma nova fase.

A empresa suíça foi fundada em 2010 e, de início, concentrou-se na fabricação de tênis de corrida e de tênis para o tênis, antes de expandir-se para o mercado de roupas e calçados esportivos. Entre seus acionistas está a lenda suíça do tênis Roger Federer, que, por sua vez, encerrou sua parceria com a "Nike" no fim de sua carreira nas quadras.

Além disso, o ex-astro francês Thierry Henry assumiu o cargo de diretor de futebol da empresa, em paralelo à chegada de Mbappé, cuja entrada contribuiu para reforçar o interesse pela ação, já que seu preço subiu de 27,26 dólares para 30,46 dólares em menos de uma semana, segundo o jornal.

A crise do "ditador chinês"

As perdas da ação ocorrem em meio às repercussões da crise, que levou três empresas chinesas a encerrarem suas parcerias comerciais com Mbappé, depois que suas declarações sobre uma imagem satírica — na qual seu rosto aparecia montado sobre uma foto de Mao Tsé-Tung — e o fato de ter descrito o ex-líder chinês como "ditador" provocaram ampla indignação na China.

O atacante francês apresentou suas desculpas ao povo chinês ontem, terça-feira, afirmando: "Apresento minhas desculpas a todos aqueles a quem minhas palavras feriram. Essa não era, de forma alguma, minha intenção. Tenho um profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e sinto muito, sinceramente".

Por sua vez, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou hoje, quarta-feira, que seu país "leva a sério as desculpas apresentadas pela pessoa em questão", em referência ao pedido de desculpas do jogador.