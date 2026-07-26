O Barcelona mantém o interesse em contratar o avançado argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, como substituto de Robert Lewandowski, mas recusa-se a entrar numa guerra de licitações que ultrapasse a sua primeira proposta, no valor de 100 milhões de euros, perante a insistência do clube merengue em manter a sua estrela.

O jornal catalão "Mundo Deportivo" refere que a situação não gera qualquer preocupação nos corredores do Camp Nou, uma vez que a direção acredita já dispor de opções ofensivas abundantes após a chegada do inglês Anthony Gordon e do alemão Karim Adeyemi, além da possibilidade de recorrer a Ferran Torres, Dani Olmo e Raphinha como avançados de raiz.

Espera positiva, sem pressas

O jornal indicou que o treinador Hansi Flick continua a valorizar imenso Álvarez, mas a direção do clube catalão prefere aguardar os possíveis desenvolvimentos em vez de precipitar um passo considerado extremamente complicado, sobretudo perante a recusa do Atlético de Madrid em abrir mão do seu jogador por um valor inferior ao que estipula.

Por seu lado, o jornalista Achraf Ben Ayad, próximo dos círculos do clube catalão, revelou na sua página do "Facebook" que "o Barcelona tem agora plena consciência de que o Atlético não vai mudar a sua posição relativamente a Julián", acrescentando que "a expectativa concentra-se agora na existência ou não de um novo passo por parte do próprio jogador".

A contagem decrescente começou

Ben Ayad afirmou que "a contagem decrescente para resolver este dossiê começou", numa alusão a que a bola está agora do lado de Álvarez, cuja intervenção pessoal e pressão sobre o seu atual clube poderá ser a única chave para concretizar o negócio.

O Barcelona havia apresentado uma proposta oficial estimada em 100 milhões de euros no final de maio, mas o Atlético de Madrid recusou-a, insistindo em manter o seu avançado de 27 anos, considerado uma das principais armas ofensivas do plantel dos "Rojiblancos".

A estratégia da paciência

Tudo indica que o Barcelona optou pela estratégia da paciência e da espera, apoiando-se na convicção de que o tempo poderá jogar a seu favor, sobretudo se o jogador manifestar um desejo claro de se transferir para o "Blaugrana".

Além disso, o reforço da linha ofensiva com novos rostos concedeu à direção catalã uma maior margem de manobra e a possibilidade de não se precipitar em fechar o negócio a qualquer preço.