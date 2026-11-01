Gavi, estrela do Barcelona, vive uma das piores fases de sua carreira, excetuando o período em que ficou afastado dos gramados por um ano e meio, em razão da grave lesão de ruptura do ligamento cruzado.

Desde o início da atual temporada, Gavi foi titular em apenas duas partidas, enquanto assistiu à maioria dos jogos do banco de reservas.

E o que agravou ainda mais a situação é que ele não participou sequer de um minuto nas duas últimas partidas, contra o Real Madrid no Clássico e o Deportivo Alavés.

O jornal AS noticiou que a situação de Gavi gera grande preocupação, e sua gravidade aumenta ao se analisar a lista dos jogadores com menos minutos em campo dentro do time catalão.

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Nesse contexto, apenas quatro jogadores do elenco principal estão à frente de Gavi: Alejandro Baldé (116 minutos), Frenkie de Jong (98 minutos), Bryan Gil (90 minutos) e Roony Bardghji (sem nenhum minuto em campo).

Não há dúvida de que os 191 minutos que Gavi disputou nesta temporada são completamente insuficientes para um jogador com seu potencial e nível de evolução.

Aos 22 anos, Gavi atravessa uma fase conturbada em sua carreira esportiva, o que também ficou evidente durante a Copa do Mundo de 2026, quando foi titular na primeira partida, contra Cabo Verde, antes de desaparecer completamente do time nos jogos seguintes.

A mesma situação se repetiu no Barcelona: ele disputou sua primeira partida oficial como titular contra o Elche, no dia 23 de agosto passado, no confronto que terminou com vitória do Barcelona por 5 a 0, e durante o qual formou dupla no meio-campo com Marc Bernal.

Mas ele só voltou ao time titular cerca de dois meses depois, mais precisamente contra o Getafe, na partida que terminou com vitória do Barcelona por 3 a 0, tendo Rodri como seu parceiro no meio-campo naquele confronto.

Não há dúvida de que a posição de Gavi em campo é uma das que o técnico Hansi Flick tem mais substitutos e opções variadas dentro do elenco, seja na posição de volante defensivo, onde há Rodri e Bernal, ou na posição de meio-campista avançado, onde Fermín López, Pedri e Dani Olmo disputam a vaga de forma mais direta.

De todo modo, o técnico alemão não deixou de demonstrar sua confiança em Gavi, fazendo questão de sempre elogiá-lo e exaltá-lo durante suas coletivas de imprensa.

E as próximas partidas serão, sem dúvida, decisivas para revelar os planos do técnico alemão e definir o papel final que Gavi desempenhará ao longo da atual temporada.