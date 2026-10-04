"A comparação é injusta": diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, entra no debate sobre Joshua Kimmich

Como a maior parte dos jogadores do elenco principal, Kimmich também teve de deixar a equipe da DFB no meio do período de jogos de seleções, após o 1 a 1 na Holanda e a decepcionante derrota em casa por 1 a 0 para a Grécia. Kimmich teve atuação regular contra a Holanda, mas fez uma partida infeliz contra a Grécia, e o entrosamento com Felix Nmecha pareceu disfuncional. Seu pedido público para poder permanecer com a equipe foi ignorado pelo técnico da seleção, Jürgen Klopp.

Na partida seguinte, contra a Sérvia, Tom Bischof, Alexander Pavlovic e Florian Wirtz brilharam no meio-campo da Alemanha. A consequência lógica foram debates públicos entre torcedores e especialistas sobre se a seleção não estaria melhor sem Kimmich. Klopp conduziu esse tema em suas coletivas de imprensa e entrevistas de forma por vezes um pouco infeliz.

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Rudi Völler: "Jo Kimmich é um capitão maravilhoso"

Völler vê isso de forma "totalmente tranquila" e expressou total confiança no jogador de 31 anos do Bayern de Munique. "Jo Kimmich é um capitão maravilhoso, um jogador maravilhoso e ainda vai nos dar muitas alegrias nos próximos anos", disse Völler antes do quarto e último jogo de seleção deste período, na noite de domingo, em Tessalônica, contra a Grécia. Para isso, Klopp voltou a escalar Bischof, Pavlovic e Wirtz no time titular.

Segundo Völler, não se pode fazer uma comparação direta entre as diferentes formações por causa do nível distinto dos adversários. "Os dois primeiros jogos foram jogos difíceis. A Sérvia certamente era um pouco mais fraca, e aí você parece um pouco melhor", avaliou Völler.

Na opinião dele, os jogadores utilizados nas duas primeiras partidas "provavelmente também teriam vencido a Sérvia. Nisso eu vou me arriscar um pouco. Por isso, a comparação é um pouco injusta."