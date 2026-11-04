A Comissão de Arbitragem Espanhola admite erro grave a favor do Real Madrid

A Comissão Técnica de Arbitragem da Espanha reconheceu a irregularidade do pênalti marcado a favor de Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, durante o confronto com o Racing Santander, que reuniu as duas equipes pela décima primeira rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal espanhol "As" informou que a Comissão Técnica de Arbitragem admitiu, nesta quarta-feira, a ocorrência de um erro de arbitragem grave na partida que terminou com a vitória do Real Madrid por 3 a 0, após confirmar que o contato entre Mbappé e o zagueiro Mateo Prati não justificava a marcação de um pênalti.

O árbitro havia assinalado pênalti a favor do Real Madrid após a queda de Mbappé dentro da área, na tentativa do atacante francês de passar por Prati, que colocou o braço à sua frente enquanto ele arrancava com a bola.

Comissão de arbitragem: não há relação entre o contato e a queda

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A Comissão Técnica de Arbitragem esclareceu, durante o programa "Tempo de Revisão", que Prati colocou o braço à frente de Mbappé sem exercer qualquer força sobre ele, considerando que o lance não contém nada que justifique a marcação de um pênalti.

A comissão afirmou em sua análise do caso: "Mbappé domina a bola dentro da área e tenta arrancar em velocidade, e Prati coloca o braço à frente do atacante sem exercer qualquer força sobre ele".

E acrescentou: "Ausência clara de relação causal entre o contato e a queda, não há pênalti. Erro claro e grave do árbitro, e o VAR deveria ter intervindo".

A decisão havia provocado grande revolta dentro do elenco do Racing Santander, cujos jogadores protestaram contra a marcação do pênalti durante a partida, antes que a avaliação da Comissão Técnica de Arbitragem viesse a confirmar a irregularidade da decisão.