A dez dias de sua data mais esperada, o clássico entre Barcelona e Real Madrid deixou de ser apenas uma disputa futebolística pela liderança de LaLiga e se transformou em uma bomba-relógio que obrigou as autoridades espanholas a elevarem o estado de alerta ao nível máximo.

A Comissão Permanente da Comissão Estatal contra a Violência, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte anunciou nesta quarta-feira a classificação oficial da partida entre Barcelona e Real Madrid, marcada para o dia 25 de outubro no estádio Spotify Camp Nou, como jogo de "alto risco".

Por que o clássico pegou fogo antes da hora?

A decisão da comissão, uma medida excepcional adotada apenas nos jogos de maior tensão, surge em um clima carregado como nunca antes, alimentado pelas reclamações recorrentes do Real Madrid a respeito das decisões de arbitragem nas duas últimas rodadas do Campeonato Espanhol.

O clube merengue se sente claramente prejudicado pela arbitragem, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", desde o dérbi de Madri contra o Atlético, em que entende que o árbitro Ortiz Arias cometeu um erro grave ao não expulsar o ex-jogador do Paris Saint-Germain Kang-in Lee, após sua entrada violenta em Fede Valverde.

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O Real considera que essa decisão poderia ter mudado completamente o rumo da partida, especialmente após a expulsão de seu zagueiro Huijsen e o pênalti que ele cometeu em favor de Giuliano Simeone no início do segundo tempo.

Expulsão de Vinicius detona a revolta

A tensão se agravou após o jogo do último sábado contra o Villarreal, que teve a expulsão do brasileiro Vinicius Júnior depois de um embate com o zagueiro Nathan Salibá, cartão que pode privá-lo de participar do aguardado clássico do dia 25 de outubro, o que acendeu a ira da diretoria do Real Madrid.

As reclamações dos merengues não pararam aí: também se estenderam ao questionamento da validade do cartão amarelo aplicado ao francês Ibrahima Konaté, sob o argumento de não ter havido qualquer contato com o adversário.

Plano de segurança especial no Camp Nou

Diante desse cenário explosivo, fontes revelaram que as autoridades elaboraram um plano de segurança especial e reforçado, que inclui o emprego de efetivos policiais adicionais e especializados antes, durante e depois da partida, dentro e fora dos limites do estádio Spotify Camp Nou, como precaução contra qualquer ato de vandalismo ou tensão entre as torcidas e para garantir que o primeiro clássico desta temporada transcorra em segurança.



