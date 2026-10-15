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Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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A cobra negra: Yamal provoca polêmica com mensagem oculta

L. Yamal
Barcelona
La Liga
Espanha

O segredo dos números 8 e 24 nas publicações mais recentes de Yamal

Lamine Yamal, astro do Barcelona, voltou a gerar polêmica nas redes sociais, mas esta vez sem precisar escrever um texto longo.

Yamal publicou uma foto em preto e branco nos stories do Instagram, na qual aparece abraçado a Pedri e Eric García, e se limitou a acompanhá-la da palavra "mamba" e de um emoji de cobra.

O jornal Sport destacou: "À primeira vista, a imagem parece apenas mais um registro que reflete a intimidade entre os jogadores do time catalão dentro do vestiário, mas a referência carrega um significado mais profundo".

E prosseguiu: "Pedri veste a camisa número 8, enquanto Eric García usa a número 24, os dois números que Kobe Bryant vestiu ao longo de sua trajetória com o Los Angeles Lakers".

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Além disso, as camisas do segundo uniforme do Barcelona trazem o logotipo de Kobe Bryant em lugar do tradicional logotipo da Nike.

A palavra "mamba" faz referência direta ao famoso apelido dado a Kobe Bryant, "a cobra negra", uma das figuras mais célebres da história da liga norte-americana de basquete profissional.

O ídolo do Los Angeles Lakers jogou com a camisa número 8 entre 1996 e 2006, e depois vestiu a camisa número 24 entre 2006 e 2016, ano em que se aposentou do basquete. No fim das contas, o clube decidiu aposentar os dois números em sua homenagem, em um gesto excepcional na liga.

Bryant morreu em janeiro de 2020 em consequência da queda de um helicóptero, mas seu lugar e seu legado, ao lado de sua célebre filosofia da "mentalidade mamba", continuam sendo fonte de inspiração para atletas de diferentes modalidades.

A imagem publicada por Lamine Yamal foi retirada de uma postagem da conta @dahood.original, agência de marketing que cuida da gestão de sua imagem.

Na mesma publicação, a agência incluiu uma imagem criada com inteligência artificial que reúne duas fases distintas da carreira de Kobe Bryant: a fase em que vestia a camisa número 8 e a fase em que usava a número 24, com o jogador aparecendo nas duas versões abraçadas dentro de uma quadra de basquete, como se fossem dois atletas diferentes.

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