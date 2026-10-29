O grupo China Media Group interrompeu a transmissão da próxima partida do Real Madrid, na qual o time merengue visitará o Racing Santander, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, enfrenta amplas críticas na China, após a repercussão de um trecho do programa The Bridge, no qual o jogador francês aparece brincando a respeito do antigo líder chinês Mao Tsé-Tung, descrevendo-o como "ditador".

A rede RMC Sport informou que as demais partidas da rodada de La Liga continuam incluídas na grade de transmissão da plataforma Migu, responsável pela veiculação dos eventos esportivos na China.

Resta a dúvida sobre se esse boicote abrangerá todas as partidas em que Kylian Mbappé participa, incluindo seus jogos pela seleção francesa, tendo em vista que a próxima partida dos Bleus está marcada para o dia 12 de novembro.

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À espera de que a situação se esclareça, Mbappé segue enfrentando amplas críticas e, mais do que isso, parece estar desaparecendo gradualmente do cenário público na China, com a remoção dos anúncios que trazem sua imagem, o sumiço de sua camisa dos mercados, além do bloqueio de suas contas nas redes sociais.

A situação chegou ao ponto de 3 grandes empresas que utilizavam o nome e a imagem de Kylian Mbappé anunciarem o encerramento de sua parceria com ele com efeito imediato.

O governo chinês também manifestou seu descontentamento, antes de anunciar posteriormente que leva a sério o pedido de desculpas de Mbappé.

Mas o pedido de desculpas de Kylian Mbappé não conseguiu, até o momento, acalmar a situação dentro da China.