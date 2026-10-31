A televisão pública chinesa não transmitiu as duas primeiras partidas da rodada atual (11) do Campeonato Espanhol, após anunciar a suspensão da transmissão dos jogos da competição, em razão das declarações do atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, sobre o antigo líder chinês Mao Tsé-Tung.

A rede de canais públicos CCTV, pertencente ao grupo de mídia estatal chinês CMG, não transmitiu a partida entre Villarreal e Espanyol, que foi o primeiro jogo da tabela da competição desde o anúncio da suspensão da transmissão, na última terça-feira.

Leia também

France Football revela os números: 28 pontos tiraram a Bola de Ouro de Mbappé!

Entre eles 3 votos árabes: 13 países deram a Bola de Ouro a Yamal

A partida foi realizada na noite da última sexta-feira, na Espanha, e esteve disponível pela plataforma Migu, um serviço de transmissão pela internet pertencente à empresa de telecomunicações China Mobile, controlada pelo Estado chinês, conforme observaram jornalistas da agência de notícias francesa (AFP).

Também não foi transmitida pela rede CCTV a partida entre Atlético de Madrid e Levante, que começou às 13h00 no horário de Greenwich, neste sábado, e nenhum dos dois jogos constou na grade de transmissão anunciada do canal.

Segundo a La Liga, à qual a agência de notícias francesa recorreu, a televisão chinesa transmitia até então todas as partidas do Campeonato Espanhol ao vivo.

A origem da crise remonta à circulação de um trecho de vídeo do programa "The Bridge", no qual Mbappé falou sobre uma imagem satírica que colocava seu rosto nas fotos de Mao Tsé-Tung, e descreveu o antigo líder chinês como um "ditador chinês".

A polêmica levou empresas chinesas a encerrarem seus contratos com o jogador, além de desculpas emitidas pela La Liga e pelo próprio Mbappé, que afirmou estar "sinceramente arrependido" e classificou suas declarações como "inadequadas", enquanto a China declarou que levava os pedidos de desculpas "a sério".

Apesar disso, a suspensão da transmissão das partidas do Campeonato Espanhol pela televisão pública chinesa continuou, segundo o jornal "L'Équipe" francês.