O José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou que seu foco está atualmente no confronto contra o Leipzig pela Liga dos Campeões, antes de começar a preparação para o aguardado clássico diante do Barcelona, uma vez que a partida do time catalão contra o Paris Saint-Germain será uma oportunidade importante para conhecer as ideias de Hansi Flick e os planos nos quais ele pode se apoiar no próximo duelo.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Mourinho disse na coletiva de imprensa após o confronto contra o Sevilla: "Temos que jogar na Liga dos Campeões. No momento, essa é a única partida na qual pensamos. Não vou desperdiçar um único minuto, até quarta-feira às onze da noite, pensando em nosso adversário no campeonato no próximo domingo".

O técnico do Real Madrid não quer pensar no clássico no momento, mas começará a fazê-lo assim que terminar o confronto de sua equipe no mais importante torneio europeu, quando Mourinho e seus auxiliares trabalharão na análise do desempenho do Barcelona comandado por Hansi Flick, que entrará no duelo do próximo domingo no estádio Spotify Camp Nou em meio a circunstâncias que podem afetar sua preparação.

O treinador português conhece bem a equipe do Barcelona e seus pontos de perigo, mas o paradoxo é que o confronto do time catalão contra o Paris Saint-Germain, marcado para terça-feira, pode conceder ao Real Madrid a maior quantidade de informações sobre o plano no qual Flick vai se apoiar.

Isso ocorre porque o Paris Saint-Germain é o mais forte adversário que o Barcelona enfrentou desde o início da atual temporada, além de a partida ser disputada no estádio Parc des Princes em um clima excepcional, em meio a desfalques que se espera que o time catalão também sofra durante o clássico.

E, quer Mourinho acompanhe a partida diretamente das arquibancadas, quer a assista depois, seu interesse estará voltado em grande medida para o confronto do time do técnico Luis Enrique.

Mourinho dará atenção especial à linha defensiva do Barcelona, que foi afetada pelas duas ausências recentes de Jules Koundé e Eric García, os dois jogadores que ocuparam a posição de lateral-direito em diferentes etapas da atual temporada.

A escalação na qual Flick vai se apoiar em Paris pode revelar alguns indícios sobre seus planos para o aguardado clássico de domingo.

Ainda assim, continua existindo a possibilidade de Jules Koundé estar à disposição para a partida contra o Real Madrid, o que dará ao técnico alemão opções adicionais para reorganizar a linha de defesa.

Aumentam as expectativas sobre a abordagem tática que Mourinho pode adotar diante do Barcelona, já que a ausência de Vinícius Júnior e a mudança que parece ter se tornado definitiva de Federico Valverde para a posição de lateral-direito contribuíram para a melhora notável no desempenho do Real Madrid.

Além disso, Arda Güler dá à equipe soluções mais criativas, enquanto a presença de Diomande e Endrick pelas pontas reforça o perigo ofensivo e o esforço defensivo, o que concede a Jude Bellingham maior liberdade.

Apesar disso, o Real Madrid demonstrou cautela nas partidas difíceis que disputou até agora, seja nos dois confrontos da Liga dos Campeões contra Inter de Milão e Roma, seja no dérbi da capital contra o Atlético de Madrid.

E, quer tenha sido resultado da abordagem tática adotada por Mourinho, quer por causa da superioridade dos adversários sobre ele, o time merengue abriu mão da posse de bola e se viu sob pressão durante longos períodos desses confrontos.

A principal interrogação antes do confronto contra o Barcelona estará na natureza da pressão que o treinador português decidirá impor ao time de Hansi Flick, pois arriscar a pressão sobre os jogadores do Barcelona em suas zonas defensivas pode ser uma arma de dois gumes, mas a questão dependerá, no fim das contas, do grau de ousadia de Mourinho.

No momento, o treinador português está concentrado no confronto contra o Leipzig pela Liga dos Campeões na quarta-feira, antes de começar a analisar seu adversário mais importante na competição nacional.



