Enquanto o Barcelona se prepara para sua esperada viagem à capital espanhola, para enfrentar o Atlético de Madrid na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, reportagens da mídia revelaram bastidores curiosos da delegação do Barcelona, incluindo reclamações sobre a qualidade da comida e tentativas de quebrar o “azar” dos resultados negativos.

Segundo a rádio “Radio Catalunya”, os jogadores do Barcelona reclamaram da qualidade da carne nos hotéis de Madri, afirmando preferir a carne servida na Cidade Esportiva do clube catalão, e solicitaram que ela lhes fosse fornecida mesmo durante a estadia nos hotéis.

A emissora observou que o Barcelona não se opõe a isso, especialmente porque o custo da carne nos hotéis é muito alto e se assemelha ao do caviar.

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Nesse contexto, o Barcelona mudou sua sede habitual em Madri, no hotel InterContinental, e agora se prepara para se hospedar no hotel Eurostars.

Alguns interpretam essa mudança como resultado dos maus resultados da equipe nesta temporada, a ponto de a situação parecer quase um “mito”.

O Barça espera compensar a derrota por 2 a 0 sofrida contra o Atlético de Madrid, no Camp Nou, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.