O novo recorde de gastos, registrado pelos clubes da Premier League durante a última janela de transferências do verão, provoca preocupação em muitos observadores quanto aos investimentos a crédito e ao inchaço de uma bolha que pode estourar à custa dos clubes menos ricos.

A liga mais rica e mais forte do mundo caminha rumo ao abismo?

Segundo a rede"Radio Monte Carlo" francesa, desde o fechamento da janela de transferências na última terça-feira, o número absurdo de 4 bilhões de euros gastos pelos clubes ingleses desperta admiração, mas também provoca uma preocupação intensa.

Vários grandes veículos de imprensa, entre eles o "The Independent", preveem uma "má surpresa em um futuro próximo" por causa da ausência de controle financeiro sobre as operações e da falta de liquidez dos clubes.

Leia também

Nova revelação: a Fifa gastou milhões de dólares para proteger a reputação de Infantino

Investigação detalhada: Infantino recebeu presentes de Putin e usou a Fifa para fins pessoais

Contratações a crédito

Entre os vinte representantes da Premier League, 16 clubes ultrapassaram a barreira dos 100 milhões de euros em investimentos, e o recorde da maior transferência da liga foi igualado, com a transferência de Enzo Fernández do Chelsea para o Manchester City por 145 milhões de euros.

Mas a estrutura de muitas transações provoca os piores temores, com um "endividamento sem precedentes" e pagamentos parcelados ao longo de vários anos por meio de empresas de crédito, descritas como "as grandes vencedoras deste mercado".

E o crédito é um setor que atualmente enfrenta uma pressão contínua. Um dirigente de um dos clubes afirma ao jornal britânico: "Uma crise de crédito se aproxima no horizonte. O mundo do futebol tem com o que se preocupar". Pois manteve métodos antiquados, como os pagamentos parcelados, e irracionais em uma economia instável, a ponto de dirigentes compararem a situação à "crise das hipotecas de alto risco", conhecida como "subprime", aquela catástrofe que provocou a crise financeira global de 2007-2008.

"A bolha vai estourar"

Mas por que esse medo, se a liga inglesa, sustentada por lucrativos direitos de transmissão televisiva, é a mais rica do mundo? Porque a independência financeira — na qual se supõe que ela se mova — passou a ser ameaçada pela entrada de capitais estrangeiros, especialmente americanos, há vários anos.

Isso introduziu "práticas sem precedentes neste esporte, e muitas delas contrariam os padrões tradicionais do futebol", acrescenta o "The Independent", antes de prosseguir: "A circulação contínua de dinheiro por meio das transferências permite cumprir os regulamentos, enquanto deixa as dívidas se acumularem".

E outro fator social provoca os piores temores: o aumento do custo da dívida pública no conjunto dos países ocidentais pode aumentar a pressão sobre o pagamento dos créditos contratados pelos clubes.

O "The Independent" prevê: "A bolha vai estourar. As dívidas serão cobradas. E, normalmente, são os clubes mais abaixo na tabela os mais prejudicados".

E um porta-voz anônimo, apresentado pelo jornal como sendo de alto escalão, conclui com uma previsão catastrófica: "Tudo isso vai desabar. E quando isso acontecer...".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".