A batalha sai do controle: um novo ator entra na guerra entre Tebas e o Real Madrid

O Conselho Superior de Esportes da Espanha estuda tomar uma iniciativa por conta própria em razão das declarações de Javier Tebas, presidente da LaLiga e vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, depois de ele comparar a linha editorial do canal de TV do Real Madrid com os mecanismos de propaganda utilizados pelo regime nazista, em falas que deflagraram um novo confronto entre as duas partes.

Tebas havia publicado uma mensagem em suas contas nas redes sociais, na sexta-feira, na qual acusou o canal do Real Madrid de apresentar o clube de forma contínua como vítima, concentrando-se nos fatos que reforçam sua sensação de estar sendo injustiçado e omitindo o contexto necessário para compreender e verificar os acontecimentos.

O presidente da LaLiga disse que a diretoria do Real Madrid conduz um grupo de porta-vozes oficiais, encabeçado pelo canal de televisão do clube, e considerou que a abordagem deles se baseia em selecionar os acontecimentos que servem à sua agenda, repetir as reclamações, levantar suspeitas e dirigir acusações aos adversários.

Tebas acrescentou: "Esse método remete aos mecanismos de propaganda explorados por Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista, por meio da repetição sistemática, da fabricação do inimigo e da submissão dos fatos à narrativa". Ele destacou que sua comparação se refere às técnicas de propaganda, e não à ideologia nazista ou aos torcedores do Real Madrid.

Real Madrid responde com ataque duro

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A resposta do Real Madrid veio rápido: o clube exigiu a renúncia imediata de Tebas dos cargos de presidente da LaLiga e de vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, descrevendo-o como "uma verdadeira praga para o futebol espanhol".

Em comunicado oficial, o clube manifestou sua rejeição categórica a essas declarações, afirmando que "não se pode tolerar de maneira alguma que uma pessoa que ocupa dois altos cargos no futebol espanhol recorra à comparação com os métodos de propaganda utilizados pelo regime nazista", e classificou o episódio como de extrema gravidade.

O Real Madrid acrescentou que o esclarecimento de Tebas de que a comparação não se refere à ideologia nazista não ameniza a dureza de suas declarações, que considerou "extremamente ofensivas, moralmente repugnantes e institucionalmente inadequadas".

O estudo do Conselho Superior de Esportes da Espanha sobre a possibilidade de intervir coloca a crise em um caminho mais delicado, depois que a disputa entre Tebas e o Real Madrid ultrapassou os limites das críticas mútuas e chegou a um confronto público que inclui pedidos pela saída do presidente da LaLiga, à espera do que podem resultar os próximos passos oficiais.