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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

A batalha contra o Atlético de Madrid se aproxima: a maldição das lesões atinge estrela do Barcelona diante do Aston Villa

Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
Rodri
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
La Liga
Espanha
England

Ele chega a tempo do confronto de domingo?

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O Barcelona sofreu um duro golpe durante a partida contra o Aston Villa, na noite desta terça-feira, no Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O Barcelona vem sofrendo com diversas lesões em seu elenco, e essa maldição atingiu mais um astro durante o jogo contra o Aston Villa. Desta vez, Rodri foi a vítima.

De acordo com o jornal "As", Rodri não conseguiu completar a partida, sendo substituído no intervalo, o que gerou preocupação na comissão técnica.

O jogador sentiu uma dor na panturrilha da perna direita, e o técnico alemão decidiu substituí-lo por Marc Bernal para evitar maiores problemas.

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08 de nov. de 2026

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A natureza da lesão só ficará clara após a realização dos exames nesta quarta-feira, mas, com a aproximação da partida contra o Atlético de Madrid, marcada para o próximo domingo pela La Liga, fica evidente que adotar qualquer medida de precaução é fundamental.

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