O Barcelona sofreu um duro golpe durante a partida contra o Aston Villa, na noite desta terça-feira, no Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.
O Barcelona vem sofrendo com diversas lesões em seu elenco, e essa maldição atingiu mais um astro durante o jogo contra o Aston Villa. Desta vez, Rodri foi a vítima.
De acordo com o jornal "As", Rodri não conseguiu completar a partida, sendo substituído no intervalo, o que gerou preocupação na comissão técnica.
O jogador sentiu uma dor na panturrilha da perna direita, e o técnico alemão decidiu substituí-lo por Marc Bernal para evitar maiores problemas.
A natureza da lesão só ficará clara após a realização dos exames nesta quarta-feira, mas, com a aproximação da partida contra o Atlético de Madrid, marcada para o próximo domingo pela La Liga, fica evidente que adotar qualquer medida de precaução é fundamental.