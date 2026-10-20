O marfinense Yan Diomande aproveitou a ausência do brasileiro Vinícius Júnior, por suspensão, para apresentar uma atuação de destaque na vitória do Real Madrid sobre o Sevilla por 4 a 1, depois de marcar um gol e dar uma assistência, na partida que reuniu as duas equipes no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com as estatísticas da rede "Opta", Diomande, de 19 anos e 338 dias, tornou-se o jogador mais jovem do Real Madrid a marcar e dar uma assistência em uma mesma partida no Campeonato Espanhol durante o século XXI, superando a marca anterior, registrada pelo inglês Jude Bellingham, aos 20 anos e 51 dias.

O brilho do ponta marfinense não se limitou a quebrar o recorde, pois ele contribuiu para o gol de abertura, marcado pelo turco Arda Güler após um contra-ataque veloz, antes de encerrar a goleada do time merengue com um chute forte de fora da área, depois de o Sevilla ter conseguido diminuir a diferença.

Diomande deu continuidade às suas atuações marcantes, ao dar assistências em duas partidas consecutivas pela primeira vez desde sua estreia nas cinco grandes ligas europeias, já que serviu um passe decisivo diante da Roma na Liga dos Campeões da Europa, antes de repetir o feito contra o Sevilla, confirmando sua evolução e sua capacidade de fazer a diferença nos grandes jogos.

O destaque recente do jovem ponta lhe dá um forte impulso na disputa por uma vaga de titular no elenco do Real Madrid, especialmente com o acirramento da concorrência no setor ofensivo, e com o aproveitamento dos minutos que recebeu diante da ausência de Vinícius, que representa um dos principais elementos ofensivos do time.

A ascensão de Diomande acontece em um momento importante, antes do aguardado confronto contra o Barcelona no Clássico, já que sua atuação recente coloca a comissão técnica diante de opções adicionais na formação do time, depois de ele ter provado sua capacidade de conciliar os gols com as assistências, em um momento em que busca fortalecer sua posição nas fileiras do clube merengue.