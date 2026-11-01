Compartilhar Siga GOAL no Google

O auxiliar técnico do Bayern de Munique, Aaron Danks, elogiou a execução e o controle de sua equipe apesar de três novos problemas de lesão no empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund. Ismael Saibari, Serge Gnabry e Michael Olise foram obrigados a deixar o campo durante o desgastante Klassiker.

Publicidade

Danks administra o elenco em um clássico caótico

O técnico interino Aaron Danks comandou o Bayern de Munique mais uma vez na ausência de Vincent Kompany, no clássico de sábado contra o Borussia Dortmund, que colocou frente a frente os líderes da tabela. A partida terminou em um empate dramático por 2 a 2 após o gol de Fabio Silva aos 90 minutos.

O confronto na Allianz Arena exigiu muito fisicamente do desfalcado elenco do Bayern.

Danks precisou fazer vários ajustes táticos devido a problemas físicos surgidos durante a partida.

Três problemas físicos afetam o rodízio do Bayern

A lista de lesionados do Bayern aumentou consideravelmente, já que Ismael Saibari e Serge Gnabry precisaram sair ainda no primeiro tempo. Saibari sofreu uma lesão ao tentar aproveitar o rebote de uma finalização sua defendida, enquanto Gnabry deixou o campo mancando minutos depois.

Publicidade Publicidade

Para complicar ainda mais a situação, o ponta Michael Olise também foi substituído no fim da partida após sofrer uma pancada.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Nathaniel Brown e Josip Stanisic tiveram de entrar em campo cedo para dar estabilidade à equipe.

Danks se orgulha da execução tática

Apesar das circunstâncias caóticas, Danks elogiou a disciplina tática da equipe e o controle geral da partida. "É uma mistura de sentimentos. Estamos muito satisfeitos com nosso desempenho, especialmente no segundo tempo. Tivemos um bom controle do jogo", observou Danks.

Publicidade

"O Dortmund tem um bom equilíbrio defensivo, mas acho que encontramos muitas maneiras de criar chances hoje."

"É claro que estamos decepcionados por não termos vencido, mas posso dizer aos jogadores que o desempenho foi exatamente o que queríamos. Fizemos muita coisa certa", afirmou o inglês.

Publicidade

Bayern desfalcado se prepara para desafio europeu

O lateral Nathaniel Brown compartilhou da avaliação de Danks e admitiu que as substituições precoces dificultaram o primeiro tempo.

O Bayern mantém a liderança da Bundesliga à frente do Dortmund pelo saldo de gols.

Publicidade

Agora, o Bayern volta suas atenções para o confronto fora de casa contra o Atlético de Madrid, na terça-feira, pela Champions League.