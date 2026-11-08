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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

A ata da "vergonha" protege dupla do Real Madrid de punições

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
J. Bellingham
A. Ruediger
Espanha

O árbitro da partida entre Real Madrid e Valencia ignora acusações contra Bellingham e Rüdiger

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O Real Madrid, comandado por José Mourinho, conquistou ontem, sábado, uma vitória tranquila sobre o Valencia, por 3 a 0, no estádio Mestalla, pela 12ª rodada de LaLiga.

E, como costuma acontecer na maioria das visitas do clube merengue ao reduto do Valencia, a partida não ficou isenta de polêmica e tensão.

O jornal Sport noticiou que o incidente mais marcante ocorreu dentro do túnel dos vestiários durante o intervalo entre os tempos, tendo Jude Bellingham e Antonio Rüdiger como os principais protagonistas.

Jornalistas que estavam presentes na área relataram que jogadores e membros das comissões técnicas das duas equipes entraram em uma confusão, da qual também participaram integrantes da equipe de segurança do Valencia.

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Segundo esses jornalistas, suspeita-se de que Bellingham tenha desferido um golpe em um dos seguranças, enquanto se suspeita de que Rüdiger tenha dado um tapa em outro.

Em seguida, as vítimas da agressão procuraram o árbitro da partida, Hernández Maeso, para pedir que registrasse o ocorrido e comprovasse as agressões na súmula do jogo, mas isso acabou não acontecendo.

Por esse motivo, o jornal Superdeporte classificou a súmula do árbitro Hernández Maeso como a "súmula da vergonha", considerando que a ausência de qualquer menção às atitudes dos jogadores do Real no relatório os livra de qualquer tipo de punição.

No entanto, a súmula da partida incluiu outro episódio, cujo protagonista foi o diretor esportivo do Valencia, Braulio Vázquez. No texto redigido por Hernández Maeso constava o seguinte: "Durante o intervalo entre os tempos, o diretor esportivo do Valencia, Braulio Jesús Vázquez Benítez, encontrava-se no túnel dos vestiários, onde provocou uma confusão, chegando ao ponto de entrar em confronto com o primeiro árbitro assistente, a quem se dirigiu repetidas vezes em tom irritado, dizendo: não é falta, não é falta! Que coisa ridícula".

Diante dessa situação, foi necessária a intervenção de agentes das forças da Polícia Nacional, que se encarregaram de identificá-lo e se viram obrigados a contê-lo e afastá-lo do local para pôr fim ao episódio.

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