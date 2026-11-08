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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

A artilharia: Valverde em terceiro em lista liderada por Messi

Valencia x Real Madrid
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Atlético de Madrid x Barcelona
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F. Valverde
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Valverde abriu o placar para o Real Madrid

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O uruguaio Federico Valverde, jogador do Real Madrid, manteve seu brilho nas finalizações de fora da área, após abrir o placar para sua equipe durante a vitória sobre o Valencia por três a zero, na noite deste sábado, no estádio de Mestalla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

O gol de Valverde saiu aos 28 minutos, em uma finalização potente. De acordo com o perfil espanhol "MisterChip", especializado em estatísticas, o meio-campista marcou 16 gols de fora da área, de um total de 26 gols que fez no Campeonato Espanhol, um índice de 62%, ocupando a quinta posição na lista dos jogadores com maior aproveitamento em gols de fora da área durante o século XXI, entre os atletas que marcaram pelo menos 20 gols.

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À frente de Valverde na lista aparece Assunção, que marcou 19 gols de fora da área em 24, com um índice de 79%, seguido por Roberto Carlos, com 70%, após ter feito 19 gols em 27, e por Xena e Tiko, ambos com 65%, com 13 de 20.

Desde sua estreia na primeira divisão espanhola, em setembro de 2017, ninguém marcou mais gols de fora da área do que Valverde, exceto o ídolo do Barcelona, Lionel Messi, com 34 gols, e Iago Aspas, com 20 gols.

Arda Güler acrescentou o segundo gol do Real diante do Valencia, aos 36 minutos, antes de Kylian Mbappé fechar a goleada aos 75 minutos, levando a equipe merengue à sua oitava vitória consecutiva em todas as competições.

A partida teve a expulsão do capitão do Valencia, José Gayà, com cartão vermelho direto após sua entrada em Mbappé, aos 79 minutos.

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